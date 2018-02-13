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Emmanuel Eboue İstanbul'a geldi

Eski eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle gündeme gelen Galatasaray'ın eski oyuncusu Emmanuel Eboue İstanbul'a geldi.
 

Emmanuel Eboue İstanbul'a geldi
Teknik direktör Fatih Terim döneminde daha önce Galatasaray forması giyen Senegalli sağ bek oyuncu, verdiği bir röportajda eski eşiyle boşandıktan sonra maddi olarak kötü durumda olduğunu açıklamıştı. Terim'in o dönemde de yardımcılıklarını yapan Ümit Davala ve Hasan Şaş bugün Eboue ile bir araya geldi. Eboue'nin yaptığı açıklamalarından ardından Hasan Şaş 'Eboue ile ilgileniyoruz' açıklamasında bulunmuştu.
 

ESKİ DOSTLAR...


Terim'in yardımcıları Şaş, Davala ve kulübünün tercümanlarından Mert Çetin, Senegalli oyuncuyla Florya'da bir araya geldiler. Ümit Davala ve Hasan Şaş bu görüşmeyi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. 

Davala, gerçekleştirilen görüşmede çeklien fotoğrafı paylaşarak altına "Eski dostumuzla buluşma...#emmanueleboue" iletisini paylaştı.

Hasas Şaş da aynı fotoğrafın altına "Yemekteyiz" notunu düşerek Eboue ile bir araya geldiklerini belirttiler. 

 


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