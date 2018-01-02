Emmanuel Emenike genç takıma gönderildi

Erdinç Şahin

’ta sıkıntılı bir süreçten geçenile ilgili kulübü yeni bir karar aldı.transfer olduğuekibinde etkili olamayansantrfora bundan böyle A takımla idmanlara çıkamayacağı iletildi.Kendisine kulüp arayan 30 yaşındaki futbolcuya, bundan böylegenç takımının antrenmanlarına katılabileceği söylendi. Sarı-Lacivertlilerde de sık sık kadro dışı kalan futbolcu, geçtiğimiz günlerdeda kadro dışı bırakılmıştı.Bireysel program dahilinde çalışan futbolcu, geri kalan zamanlarında genç takımla idmanlara çıkacak. Olympiakos’ta kaldığı sürece genç takım antrenmanlarına çıkacağı belirtildi.2.5 milyon euro bonservisle giden futbolcu 2+1 yıllık sözleşme yapmıştı.(Milliyet)