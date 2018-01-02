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Emmanuel Emenike genç takıma gönderildi

Olympiakos'ta kadro dışı kalan Emenike'nin, kulüpte kaldığı müddetçe genç takımla idmanlara çıkmasına karar verildi.

Emmanuel Emenike genç takıma gönderildi
Olympiakos’ta sıkıntılı bir süreçten geçen Emmanuel Emenike ile ilgili kulübü yeni bir karar aldı.

Fenerbahçe’den transfer olduğu Yunan ekibinde etkili olamayan Nijeryalı santrfora bundan böyle A takımla idmanlara çıkamayacağı iletildi.

Kendisine kulüp arayan 30 yaşındaki futbolcuya, bundan böyle Olympiakos genç takımının antrenmanlarına katılabileceği söylendi. Sarı-Lacivertlilerde de sık sık kadro dışı kalan futbolcu, geçtiğimiz günlerde Olympiakos’ta da kadro dışı bırakılmıştı.

Bireysel program dahilinde çalışan futbolcu, geri kalan zamanlarında genç takımla idmanlara çıkacak. Olympiakos’ta kaldığı sürece genç takım antrenmanlarına çıkacağı belirtildi. Fenerbahçe’den 2.5 milyon euro bonservisle giden futbolcu 2+1 yıllık sözleşme yapmıştı.

(Milliyet)
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