Emmanuel Emenike yine saç baş yoldurttu

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike
bir türlü dikiş tutturamıyor. Olympiakos’un
bonservisini alarak kadrosuna kattığı Nijeryalı
forvet, Yunan ekibinde beklentilerin uzağında kalmasının ardından Las Palmas’a gönderildi.
KİLOLARINDAN KURTUL DEDİLER
La Liga
ekibine sezon sonuna kadar kiralanan 30 yaşındaki oyuncu, transferinin üzerinden geçen süreye karşın henüz sahaya çıkamadı. Malaga ve Bilbao maçlarında fizik olarak iyi durumda oynatılmayan Emenike’den fazla kilolarını vermesi istendi.
Sevilla ile yarın oynanacak karşılaşmada forma giyerek siftah yapması beklenen Emmanuel Emenike
, bu kez de sakatlandı. Dizinden bir sakatlık geçiren futbolcunun bu yüzden Sevilla
maçında da oynayamayacağı ortaya çıktı, sahalara ne zaman döneceğinin ise belirsiz olduğu belirtildi.
JEMEZ'İN BÜTÜN KEYFİ KAÇTI
Bu gelişmeler üzerine kulüpte büyük bir hayal kırıklığı yaşandığı bildirildi. Düşme hattındaki takımı kurtarması için büyük ümitlerle transfer edilen Emenike’nin daha sahaya bile çıkamamış olmasının, Las Palmas
teknik direktörü Paco Jemez’i
n keyfini kaçırttığı, saç baş yoldurttuğu ifade edildi.
Sevilla maçı öncesi yapılan son idmana da sakatlığı nedeniyle katılmadı… Kulübe transferi gerçekleştikten sonra takımla idmana bile doğru dürüst çıkamayan Emenike’nin, genelde salonda tek başına çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Erdinç Şahin