Emmanuel Emenike yine saç baş yoldurttu

KİLOLARINDAN KURTUL DEDİLER

JEMEZ'İN BÜTÜN KEYFİ KAÇTI

Erdinç Şahin

bir türlü dikiş tutturamıyor.bonservisini alarak kadrosuna kattığıforvet, Yunan ekibinde beklentilerin uzağında kalmasının ardından Las Palmas’a gönderildi.ekibine sezon sonuna kadar kiralanan 30 yaşındaki oyuncu, transferinin üzerinden geçen süreye karşın henüz sahaya çıkamadı. Malaga ve Bilbao maçlarında fizik olarak iyi durumda oynatılmayan Emenike’den fazla kilolarını vermesi istendi.Sevilla ile yarın oynanacak karşılaşmada forma giyerek siftah yapması beklenen, bu kez de sakatlandı. Dizinden bir sakatlık geçiren futbolcunun bu yüzdenmaçında da oynayamayacağı ortaya çıktı, sahalara ne zaman döneceğinin ise belirsiz olduğu belirtildi.Bu gelişmeler üzerine kulüpte büyük bir hayal kırıklığı yaşandığı bildirildi. Düşme hattındaki takımı kurtarması için büyük ümitlerle transfer edilen Emenike’nin daha sahaya bile çıkamamış olmasının,teknik direktörün keyfini kaçırttığı, saç baş yoldurttuğu ifade edildi.Sevilla maçı öncesi yapılan son idmana da sakatlığı nedeniyle katılmadı… Kulübe transferi gerçekleştikten sonra takımla idmana bile doğru dürüst çıkamayan Emenike’nin, genelde salonda tek başına çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.