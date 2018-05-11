Emniyet şeridindeki cipe TIR çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza saat 00.45’te, TEM yolu Kurtköy mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Selçuk Demir, yönetimindeki 34 KB 5733 plakalı cipin patlayan lastiğini değiştirmek için emniyet şeridinde durdu, aracının arkasına reflektör koyarak işaretleme yaptı. Bu sırada arkadan gelen Murat Yıldırım yönetimindeki 34 JG 7646 plakalı TIR, emniyet şeridindeki cipe çarptı. Kazada cipin arka koltuğunda oturan Kayahanım Demir (61), araçtan fırlayarak TIR’ın altında kaldı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Kayahanım Demir’in yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralanan Bedrettin Demir (62) ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kayahanım Demir’in cenazesi morga kaldırıldı. Polis ekipleri TIR sürücüsü Murat Yıldırım ile cipin sürücüsü Selçuk Demir’i ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.