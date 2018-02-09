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Emniyet’ten 81 ilde günübirlik kiralanan evlere denetim

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde günübirlik kiralanan evlere yönelik denetlemelerin 4’üncüsünü gerçekleştirdi

09 Şubat 2018, Cuma 20:49
Emniyet’ten 81 ilde günübirlik kiralanan evlere denetim
Denetlemelerde 53 ev kapatıldı, 280 ev sahibine toplamda 1 milyon 362 bin 317 TL idari para cezası uygulandı, 15 aranan şahıs yakalandı ve vize ihlali yapan 26 yabancı uyruklu şahısla ilgili sınır dışı işlem başlatıldı.

DENETLEMENİN 4'ÜNCÜSÜ YAPILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde günübirlik kiralanan evlere yönelik denetlemelerin 4’üncüsü gerçekleştirildi. Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 08-09 Şubat tarihlerinde 81 İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İl ve İlçelerde eş zamanlı olarak, rezidans, apart daire ve stüdyo evler şeklinde otel gibi kullanılmaya başlanılan günübirlik kiralanan evlere yönelik denetlemelerin 4’üncüsü yapıldı.

Gerçekleştirilen denetlemede genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi ve yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi ve terör örgütü mensuplarının örgütsel faaliyetler yürütebilecekleri göz önünde bulundurulduğundan terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlandı.

280 KİŞİYE PARA CEZASI UYGULANDI

Bin 335 ekip ve 3 bin 890 personelin görev aldığı denetlemelerde; Kimlik Bildirim Sistemine önceki tarihlerde kayıt alınan veya yapılan araştırmalarda konumları itibarıyla günübirlik ev olabileceği değerlendirilen toplam 8 bin 806 ev kontrol edildi.

Denetlemelerde, 20 ev yeni kayıt altına alındı. 53 ev yasaya aykırı faaliyet gösterdiğinden kapatılması için işlem başlatıldı. 280 ev sahibine 1774 Sayılı Kimlik Bilgilendirme Kanununa Muhalefet etmekten toplamda 1 milyon 362 bin 317 TL idari para cezası uygulandı. 15 aranan şahıs yakalandı ve vize ihlali yapan 26 yabancı uyruklu şahısla ilgili sınır dışı işlem başlatıldı. Ayrıca, 3 adet tabanca, 81 adet mermi, 8,19 gr esrar maddesi ele geçirildi.

(Musa Erdoğan /İHA)


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