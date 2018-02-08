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Emniyet'ten kiralık araç firmalarına rekor ceza

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce ülke genelinde kiralık araç firmalarına yönelik denetimlerde, 474 iş yeri sahibine 4 milyon 16 bin 884 lira idari para cezası kesildi

08 Şubat 2018, Perşembe 18:50
Emniyet'ten kiralık araç firmalarına rekor ceza
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülebilmesi, genel güvenliğe risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi ve yakalanması ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında ülke genelinde araç kiralama faaliyeti yürüten firmalar denetlendi. Denetimlere bin 451 ekipte görevli 3 bin 981 personel katıldı.


12 ŞÜPHELİ YAKALANDI


Ekiplerce kontrol edilen 7 bin 730 firmadan 128'i hakkında yasa dışı kiralama yaptıkları gerekçesiyle işlem başlatıldı.
1774 sayılı Kimlik Bilgilendirme Kanununa muhalefet etmekten 474 firma sahibine 4 milyon 16 bin 884 lira idari para cezası uygulandı.

Uygulamada, haklarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheli yakalandı, 2 tabanca, 4 mermi, 14,5 gram esrar ele geçirildi. 

AA


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