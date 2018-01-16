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Emniyet'ten yeni uygulama! Cezalar artık e-devlet'ten görülebilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü, hatalı park nedeniyle çekilen araçların artık anında e-devlet'ten öğrenilebileceğini duyurdu

Emniyet'ten yeni uygulama! Cezalar artık e-devlet'ten görülebilecek
Artık sürücüler araçlarının çekildiği otoparkı ve son 5 yılda yaptıkları kazalara ya da kesilen cezalara ait bilgileri, e-devlet uygulaması ile anında öğrenebilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin az önce yapılan duyuru şöyle:

"Emniyet Genel Müdürlüğü, aracın çekildiği otopark ve ceza bilgisini ‘anlık bildirim’ ile öğrenme ve son beş yıldaki kaza ve ceza bilgilerinin görüntülenip ‘barkodlu belge’ oluşturma hizmetlerini e-Devlet kapısı üzerinden kullanıma sundu. Polisten yeni uygulama Artık aracınız çekildiğinde...

Böylelikle araç sahiplerine aracın çekildiği otopark ve ceza bilgisinin e-Devlet Kapısına kayıtlı e-posta ve mobil uygulama üzerinden ‘anlık bildirilmesi’ sağlanırken sürücülerin son 5 yıl içerisinde karışmış oldukları ölümlü/yaralamalı kaza, sürücü belgesi ceza/iptal bilgilerinin görüntülenebilmesi ve bu bilgilerin ‘barkodlu belge’ ‘olarak alabilmesi sağlandı.

Aracın çekildiği otopark ve ceza bilgisinin ‘anlık bildirimi’ kapsamında; sürücüler kendi adına kayıtlı aracın herhangi bir kural ihlali neticesi otoparka çekilmesi durumunda aracın plakası, otopark adı, birim il/ilçe, otopark adresi, otopark telefonu, otoparka çekme nedeni, otoparka çekme tarih ve saat bilgileri ile aracın tescil plakasına trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edilmesi durumunda e-Devlet kapısında kayıtlı elektronik posta adresine ve e-Devlet mobil uygulamasını indiren kullanıcılara uygulama üzerinden ‘anlık bildirim’ (push notification) ile bilgilendirme yapılacak.
 

BELGE OLUŞTURULABİLECEK


Sürücü ceza ve kaza bilgisi sorgulama kapsamında; vatandaşlar T.C. kimlik numarası, adı soyadı, sürücü belgesi numarası, belgenin verildiği birim, sürücü belgesinin tarihi, sınıfları, geçerlilik tarihi, kısıt kodu, aktif ceza puanı, son 5 yıl içindeki ceza bilgileri, iptal bilgileri ile son 5 yıldaki ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasının tarihi, saati, yeri, İl/İlçe, kusur durumu bilgilerini görüntüleyebilecek ve bununla ilgili ‘barkotlu belge’ oluşturabilecek.

2016-2019 e-Devlet stratejisi eylem planı ve gelişmekte olan teknolojiyle birlikte sunulan hizmet kalitesinin artırılmasına ve vatandaşlarımızca ihtiyaç duyulan bilgilere daha kolay erişimin sağlanmasına amacıyla yeni hizmetler 12.01.2018 tarihinde kullanıma açıldı."


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