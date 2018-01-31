Emrah Başsan Galatasaray'dan ayrıldı

Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılmaya hazırlanan Emrah Başsan,
sürpriz bir transfere imza attı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerine Portekiz 1.Ligi'nde
devam edecek.
GALATASARAY'DA TUTUNAMADI
Emrah Başsan
'ın Galatasaray
ile 2019 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyordu. Emrah Başsan, Galatasaray
'da bu sezon 3 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
Başsan daha önce Fortuna Sittard ve Çaykur Rizespor
'da da oynamıştı. Futbolcu, Antalyaspor'
daki performansıyla dikkat çekmişti.
Erdinç Şahin