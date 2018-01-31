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Emrah Başsan Galatasaray'dan ayrıldı

Galatasaraylı Emrah Başsan, Portekiz Ligi ekibi Vitoria Setubal'e transfer oldu.

 

Emrah Başsan Galatasaray'dan ayrıldı
Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılmaya hazırlanan Emrah Başsan, sürpriz bir transfere imza attı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerine Portekiz 1.Ligi'nde devam edecek.
 

GALATASARAY'DA TUTUNAMADI


Emrah Başsan'ın Galatasaray ile 2019 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyordu. Emrah Başsan, Galatasaray'da bu sezon 3 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

Başsan daha önce Fortuna Sittard ve Çaykur Rizespor'da da oynamıştı. Futbolcu, Antalyaspor'daki performansıyla dikkat çekmişti. 


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