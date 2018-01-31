Emrah Başsan Galatasaray'dan ayrıldı

GALATASARAY'DA TUTUNAMADI

Erdinç Şahin

Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılmaya hazırlanansürpriz bir transfere imza attı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerinedevam edecek.'ınile 2019 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyordu.'da bu sezon 3 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.Başsan daha önce'da da oynamıştı. Futbolcu,daki performansıyla dikkat çekmişti.