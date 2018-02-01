Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Emrah Başsan Portekiz'de kurtarıcı olarak karşılandı!

Galatasaraylı Emrah Başsan transferin son saatlerinde, Portekiz'in Vitoria Setubal kulübüne transfer olurken çok ilginç gelişmeler yaşandı.

Emrah Başsan Portekiz'de kurtarıcı olarak karşılandı!
Sarı-Kırmızılı kulüpte Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Emrah Başsan, 1,5 yıl daha sözleşmesi olduğu için, sadece antrenmanlara çıkarak parasını alabilirdi. Emrah Başsan önümüzdeki yıl alacağı olan 500 bin Euro'yu sildi ve bu sezonun ilk devresinden olan alacağını da bir kısmından fedekarlık ederek, Portekiz Ligi'ne kanat açtı. 

Emrah Başsan cephesinde bu gelişmeler olurken, Portekiz kulübünde ise transferi için gerilimli saatler yaşandı. Çünkü Setubal Teknik Direktörü Jose Couceiro, Emrah Başsan'ın takımında çok istiyordu.
 

KURTARICI OLARAK GİTTİ


Kanat oyuncusu olmasına rağmen gole yakın olması ve etkili frikikleri yüzünden başkan Victor Hugo Valente'den Türk oyuncunun transferinin bir an önce bitirilmesini talep ediyordu. Ancak işin transferin son gününe kalması Portekiz kulübünde heyacan yarattı. Emrah dün sabah erken saatte menajeri Netdet Ergezen ile Lizbon'a uçtu ve transfer işlemlerini gerçekleşmesi ile teknik direktör Jose Couceiro rahat bir nefes aldı. Çünkü Vitoria Setubal Portekiz Ligi'nde ligde kalma mücadelesi veriyor. Emrah Başsan geçen yılda Hollanda 2'nci Ligi'nde Fortuna Sittard'da kiralık oynamış ve attığı gollerle Sittard'ın ligde kalmasında önemli pay sahibi olmuştu. 

Bu arada Emrah Başsan transferi Galatasaraylı taraftarlar arasında da büyük yankı buldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, oynamadan parasını almak yerine, oynamak için Portekiz'e giden Emrah Başsan'a takdilerini sundular.

DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Atiker Konyaspor, 5.5 milyon Euro ile ara transferin yıldızı oldu

Atiker Konyaspor, 5.5 milyon Euro ile ara transferin yıldızı oldu
Süper Lig 20. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig 20. hafta hakemleri açıklandı
Kulüpler Birliği yeni Başkanı Fikret Orman oldu

Kulüpler Birliği yeni Başkanı Fikret Orman oldu
Neymar'dan Barcelona'ya dava

Neymar'dan Barcelona'ya dava
NBA’de şok sakatlık! Canaan’ın ayak bileği kırıldı

NBA’de şok sakatlık! Canaan’ın ayak bileği kırıldı
Beşiktaş'a Gökhan Gönül'den iyi haber

Beşiktaş'a Gökhan Gönül'den iyi haber
İşte Emenike'nin yeni takımı

İşte Emenike'nin yeni takımı
Ndiaye’nin peşinatı, geldiği gibi gitti

Ndiaye’nin peşinatı, geldiği gibi gitti
Galatasaray'da son dakikada Dany krizi!

Galatasaray'da son dakikada Dany krizi!
Caroline Wozniacki İstanbul Cup'a katılacak

Caroline Wozniacki İstanbul Cup'a katılacak
Fenerbahçe istedi! Onlar kaptı

Fenerbahçe istedi! Onlar kaptı