Emrah Başsan Portekiz'de kurtarıcı olarak karşılandı!

KURTARICI OLARAK GİTTİ

Erdinç Şahin

Sarı-Kırmızılı kulüptekadroda düşünmediği1,5 yıl daha sözleşmesi olduğu için, sadece antrenmanlara çıkarak parasını alabilirdi.önümüzdeki yıl alacağı olan 500 bin Euro'yu sildi ve bu sezonun ilk devresinden olan alacağını da bir kısmından fedekarlık ederek,'ne kanat açtı.Emrah Başsan cephesinde bu gelişmeler olurken,kulübünde ise transferi için gerilimli saatler yaşandı. Çünkü'ın takımında çok istiyordu.Kanat oyuncusu olmasına rağmen gole yakın olması ve etkili frikikleri yüzünden başkan'den Türk oyuncunun transferinin bir an önce bitirilmesini talep ediyordu. Ancak işin transferin son gününe kalması Portekiz kulübünde heyacan yarattı. Emrah dün sabah erken saatte menajeri Netdet Ergezen ile Lizbon'a uçtu ve transfer işlemlerini gerçekleşmesi ile teknik direktör Jose Couceiro rahat bir nefes aldı. Çünkü Vitoria Setubal Portekiz Ligi'nde ligde kalma mücadelesi veriyor. Emrah Başsan geçen yılda Hollanda 2'nci Ligi'nde Fortuna Sittard'da kiralık oynamış ve attığı gollerle Sittard'ın ligde kalmasında önemli pay sahibi olmuştu.Bu arada Emrah Başsan transferi Galatasaraylı taraftarlar arasında da büyük yankı buldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, oynamadan parasını almak yerine, oynamak için Portekiz'e giden Emrah Başsan'a takdilerini sundular.DHA