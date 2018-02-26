Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan tavuk dönerci oldu

BENİ ELEŞTİRENLERE CEVAP OLSUN

KÜÇÜK EMRAH BİTCOİN ZENGİNİ ÇIKTI

Büşra Kamış

Babası Emrah'a yıllardır kendini bir türlü kabul ettiremeyen Tayfun, manevi abisi olarak gördüğü Nihat Akça ile gıda sektörüne girdi. Bursa Görükle'de mütevazı bir tavuk döner büfesi açan Tayfun açıklamalar yaptı.Yıllardır kendi ayakları üzerinde durma çabası verdiğini belirten Tayfun, 'Çoğu zaman babamla olan ilişkim yanlış anlaşıldı. Ben babamı çok seviyorum. Umarım kendi ayaklarımın üzerinde durabildiğimi görür ve benimle gurur duyar. İnşallah bir gün beni burada ziyarete gelir, ben de ona kendi ellerimle tavuk döner hazırlarım' dedi.Ortak olduğu büfede kimi zaman dönerin başına geçip, müşterilerine kendi elleriyle tavuk döner hazırlayan Tayfun, sırf kendisini merak edip görmek isteyenlerin de dükkanına geldiğini söyledi. Geçen sezon katıldığı izdivaç programının ardından özellikle sosyal medyada çok eleştirilen Tayfun, 'Sanki sırf babamın parası için onunla görüşmek istediğim söylendi. Beni işsiz güçsüz sananlar oldu. Parası bitti o yüzden bu programlara çıkıyor dediler. Bu eleştirileri yapanlar görsünler. Ben burada işimin başında, ekmeğimin peşindeyim' dedi. (Olay)Emlak kralı olduğu bilinen Emrah'ın Facebook ve Twitter'da hisselerinin olduğu biliniyordu. Teknolojik gelişmelere duyarsız kalmadığı bilinen Emrah'ın hatırı sayılır bir Bitcoin yatırımcısı olduğu da ortaya çıktı. Emrah'ın yurt dışında vereceği bir konser için ücreti Bitcoin olarak talep ettiği öğrenildi.Emrah'ın sadece geçtiğimiz günlerde gelen konser teklifinden kripto para istemediği de belirtildi. Ünlü şarkıcının reklam anlaşmaları ve dizi gibi birçok alanda gerçekleştirdiği faaliyetlerin karşılığı olarak kripto para istediği kaydedildi. Öte yandan Emrah'ın yurtdışı konseri için 30 Bitcoin istediği de öne sürüldü. 30 Bitcoin an itibariyle 1 milyon 100 bin TL'yi aşan bir değere sahip bulunuyor.