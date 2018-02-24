Emrah konser için 30 Bitcoin istedi

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Emrah'ın panik anları

Elif Bayram

izisinde rol alan, dünyayı kasıp kavuran elektronik para birimimerak sardı.gibi sosyal paylaşım sayfalarından hisse alarak herkesi şaşırtan oyuncunun,üzerinden hatırı sayılır bir yatırıma sahip olduğu öğrenildi.Reklam anlaşmaları, konser ve dizi gibi birçok alanda ödemelerini elektronik para birimi üzerinden talep ettiği konuşulangeçen günlerde yurtdışından gelen bir konser teklifi karşılığında 30 Bitcoin (yaklaşık 1 milyon 200 bin TL) istediği söyleniyor.emlak yatırımlarından sonra kendisini dijital alandaki yatırımlara yönlendirmesi sosyal medyadaşeklinde anılmasına neden oldu.