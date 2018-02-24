Emrah konser için 30 Bitcoin istedi

‘Aşk ve Mavi’ d
izisinde rol alan Emrah
, dünyayı kasıp kavuran elektronik para birimi Bitcoin’e
merak sardı. Twitter ve Facebook
gibi sosyal paylaşım sayfalarından hisse alarak herkesi şaşırtan oyuncunun, Bitcoin
üzerinden hatırı sayılır bir yatırıma sahip olduğu öğrenildi.
DİGİ EMRAH
Reklam anlaşmaları, konser ve dizi gibi birçok alanda ödemelerini elektronik para birimi üzerinden talep ettiği konuşulan Emrah’ın,
geçen günlerde yurtdışından gelen bir konser teklifi karşılığında 30 Bitcoin (yaklaşık 1 milyon 200 bin TL) istediği söyleniyor.
Emrah'ın
emlak yatırımlarından sonra kendisini dijital alandaki yatırımlara yönlendirmesi sosyal medyada 'Digi Emrah'
şeklinde anılmasına neden oldu.
Emrah'tan muhabirlere: Adam gibi soru sorun
Emrah'tan oğlu Elyesa'ya mektup
Emrah'ın panik anları
Elif Bayram