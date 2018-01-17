Emrah Serbes davasında duruşmalar başlamadan bilirkişi raporu hazırlandı

BİR AİLE YOK OLDU

KAZADAN 6 GÜN SONRA İTİRAF ETTİ

BİLİNÇLİ TAKSİRLE HAPİS CEZASI İSTENDİ

KENDİ İNCELEMESİNİ YARGILAMAYI BEKLEMEDEN YAPTIRDI



KUSURLARI TEK TEK SAYDI

Yusuf Cevahir

İzmir - Aydın Otoyolu'nda, 3 kişinin öldüğü trafik kazasından sonra tutuklanan ve 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen yazar Emrah Serbes'in yargılanacağı davada, mahkeme heyeti süreci hızlandıracak bir adım attı. Henüz duruşmalara başlanmadan, yeniden bilirkişi raporu hazırlatıldı. Raporda, Serbes'in asli kusurlu olduğu, diğer aracın sürücüsü Ayhan Özçelik'in ise kusurunun bulunmadığı belirtildi.Kaza, geçen 22 Eylül'de saat 04.30 sıralarında, İzmir- Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik'in yönetimindeki otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik'in öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle yaşama döndürülen Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Nilgün Özçelik, kazadan 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazada ölen baba, anne ve kızları, Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verildi.Kazanın ardından, otomobili kendisinin kullandığını öne süren Kenan Doğru tutuklandı. Behzat Ç. kitaplarının yazarı Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden itiraf mektubunu paylaşarak kazanın sorumlusunun kendisi olduğunu açıkladı. Torbalı Adliyesi'ne gelen Serbes, suçunu itiraf ederek teslim oldu. İfadesinin alınması ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Serbes, tutuklandı, Kenan Doğru ise tahliye edildi.Yazar Emrah Serbes'e yönelik Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı fezleke, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İzmir'de savcılığın ikinci kez yaptığı inceleme ve değerlendirme ardından iddianame tamamlandı ve yargılamanın yapılacağı mahkemeye gönderildi. Serbes için, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak'tan 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık ayrıca, Emrah Serbes'in 3 yıl süreyle araç kullanmaması için ehliyetine el konulmasını da istedi.İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde aynı zamanda Dünya Kadınlar Günü'nün de kutlandığı 8 Mart tarihinde hakim karşısına çıkacak olan Emrah Serbes davası henüz başlamadan, mahkeme heyeti süreci hızlandıracak bir adım attı. Mahkeme heyeti, genel uygulamanın dışında, henüz duruşmalara başlanmadan, yeniden bilirkişi incelemesi istedi. Mahkemenin bu girişiminin yargılamayı kısa sürede sonuçlandırmaya yönelik olduğu değerlendirildi.Mahkemenin istediği incelemeyi yapan bilirkişi, Emrah Serbes'i tam kusurlu bulduğu raporunda kusurları da tek tek saydı. Raporun sonuç bölümüne göre, Emrah Serbes, gece vakti, yağmurlu havada, ıslak zeminde seyir halinde iken yola gereken önem ve dikkati göstermedi. Araçların savrulmasından da anlaşılacağı üzere aşırı hız yaparak, aracın seyrini, hava, yol, görüş ve trafik akımını dikkate almadı. Aracı müteyakkız bir şekilde ve tedbir alabilecek düzeyde kullanmadı. Görüş uzaklığını kontrol altında bulundurmadı. Önünde giden araca tehlikeli biçimde yaklaştı. Takip uzaklığını korumadı. Önünde kendi şeridi üzerinde bulunan araca arkadan çarptı. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlarda bulundu. Bu nedenlerle asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi. Diğer aracın sürücüsü olan Ayhan Özçelik ise kusursuz bulundu.