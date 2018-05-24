Emrah Serbes: Özür diliyorum; cezamı çekmeye razıyım

Mütalaasını veren savcı, sanığın, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan cezalandırılmasını istedi. Emrah Serbes ise savunmasında, suçlu olduğunu, ancak alkollü olmadığını ileri sürüp, "Olay günü teslim olsaydım keşke. Özür diliyorum. Cezam neyse verin. Cezamı çekmeye razıyım" dedi.

Kaza, 22 Eylül 2017'de saat 04.30 sıralarında, İzmir- Aydın yolu Torbalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik (59) yönetimindeki otomobile, arkadan gelen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik'in kullandığı otomobil taklalar attı.

KAZADAN 12 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan ve kızı Zeynep Özçelik'in (16) öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik (51) ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle yaşama döndürülen Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Nilgün Özçelik, kazadan 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazada ölen baba, anne ve kızları, Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verildi.

SOSYAL MEDYADAN İTİRAF ETTİ

Kazanın ardından otomobili kendisinin kullandığını öne süren Kenan Doğru tutuklandı. Ancak bu aşamada; babasını, annesini ve kız kardeşini kazada yitiren Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler, savcılığa dilekçe vererek, sürücünün değişme ihtimali olduğunu, bu nedenle soruşturmanın Emrah Serbes yönünde genişletilmesi ve bu yönde delillerin toplanması talebinde bulundu. Savcılık tarafından talep kabul edilerek, soruşturma genişletildi ve yeni delillerin toplanmasına karar verildi. Delillerin toplandığı süreçte 'Behzat Ç.' kitaplarının yazarı Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden itiraf mektubunu paylaşarak, sürücünün kendisi olduğunu açıkladı. Torbalı Adliyesi'ne gelen Serbes, suçunu itiraf ederek, teslim oldu. İfadesinin alınmasının ardından Emrah Serbes tutuklanırken, Kenan Doğru ise tahliye edildi.

TAM KUSURLU OLDUĞU BELİRTİLDİ

Soruşturma devam ederken, hazırlanan bilirkişi raporunda da Emrah Serbes'in asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, Serbes'in aracı alkollü olarak kullandığı, aşırı hızlı olduğu için şerit ihlali yaptığı ve takip mesafesine dikkat etmediği yer aldı. Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Ayhan Özçelik'in ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı hazırlanan raporla soruşturma dosyasına eklendi.

HAPİS CEZASI İSTENDİ

Yazar Emrah Serbes hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık ayrıca, Serbes'in üç yıla kadar araç kullanmaması için ehliyetine el konulmasını da talep etti. Kaza sırasında Emrah Serbes ile aynı araçta olan ve ilk aşamada aracı kendisinin kullandığını ileri süren arkadaşı Kenan Doğru için de 'suçu üstlenmek' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianameye kabul eden İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmaya başlamadan yeniden bilirkişi incelemesi yaptırdı. Mahkemenin istediği incelemeyi yapan bilirkişi, raporunda Emrah Serbes'in tam kusurlu olduğunu belirtti.

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

Emrah Serbes hakkında, Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler'in talebi doğrultusunda Dokuz Eylül Üniversitesi'nden 3, Erciyes Üniversitesi'nden de 1 öğretim üyesi tarafından yeni bir bilirkişi raporu daha hazırlandı. Raporda Serbes'in kaza yaptığı sırada, sürüş yeteneğini olumsuz etkileyen ve sara nöbetlerini önleyici bir ilaç kullandığına dikkat çekildi. Ayrıca, kaza sırasında Serbes'in aracının hızının 130 kilometrenin çok üstünde olduğunun değerlendirdiği de belirtildi.

'VİCDANLARI RAHATLATAN BİR KARAR BEKLİYORUZ'

İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, Menemen Cezaevi'nde bulunan tutuklu sanık Emrah Serbes, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, kazada babası, annesi ve kız kardeşini kaybeden Ahmet Mert Özçelik ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan Özçelik'in avukatlarından Mustafa Tırtır, bir önceki celsede müvekkili ve yakınlarını üzen iki husus olduğunu belirtti. Mustafa Tırtır; sanık avukatının, "Kazada hayatını kaybeden ailenin o araçları dışında bir araçları daha varmış, kaza yaptıkları araca göre daha yeni. Yeni model araçlarıyla gelselerdi bu kadar ağır şartlar oluşmazdı" ifadesinin ve sanki Serbes'in aracına kendilerinin içki şişesi koymuş gibi ima içeren sözlerinin kendilerini üzdüğünü söyledi. Avukat Mustafa Tırtır, aynı zamanda karşı taraftan bir pişmanlık ve samimiyet göremediklerini dile getirerek, "Kenan Doğru, Emrah Serbes'in yerine geçiyor. Adalet yanıltılıyor. Tanığın biri 'Serbes'ten alkol kokusu aldım' diyor. Kenan Doğru 'Alkol kokusu almadım' diyor. Alkolmetreye üflemeyerek kaçan sanıklara, vicdanları rahatlatan bir karar bekliyoruz" dedi.

'CEZAMI ÇEKMEYE RAZIYIM'

Sanık Emrah Serbes ise savunmasında olaydan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi. Telafisi mümkün olmayan bir felakete neden olduğunu belirten Emrah Serbes, şöyle dedi:

"Ömür boyunca bu yükü taşıyacağım. Hızım 130 kilometreden fazla değildi. Yağıştan sonra hızımı düşürdüm. Öndeki araca arka sağ tekerlekten çarptım. Ortadan çarpsaydım bu kadar savrulmazdım. Yeşil reçeteli ilaç kullanmadım. Dikkat dağınıklığı problemim olduğu için aldığım ilaç var. Ben o ilacı sabah 11.00'de aldım. Kaza ertesi sabah oldu. İlacım araç kullanmaya mani değildir. Aksine dikkat toplayıcıdır, uyuşturmaz. Ailemde kalp hastalığı vardır. Aspirin kullanırım. Kenan'ın 'İlaç kullanırken gördüm' dediği odur. Olay günü alkol kullanmadım. Kazanın nedeni alkol değildir. Asli kusurlu olduğumu kabul ediyorum. Bu kaza kesinlikle benim yüzümden olmuştur. Yol kaygan ve eğimliydi. Önümdeki aracı rampanın arkasından gördüm. Cezam neyse çekmeye razıyım.

'ONLARIN YÜZÜNE BAKMAYA YÜZÜM YOK'

Telafisi mümkün olmayan bir felakete neden oldum. Avukatımın söylediği söz nedeniyle çok üzgünüm. Kesinlikle yanlış anlaşıldı. Ben işçi çocuğuyum. Bu hususta çok üzgünüm. Posta gazetesine yazdığım mektup o psikolojiyle yazılmış bir mektuptu. Basın delilleri yok ettiğimi söylediği için yazılmış bir mektuptu. Teslim olmamın bir oyun olduğu söyleniyordu. Olay günü teslim olsaydım keşke. Özür diliyorum. Bana 'sorumsuz, bencil, bir aile senin yüzünden yok oldu' diyebilirsiniz ama bana 'Alkollü ve ilacın kontrolü altındaydı' diyemezsiniz. Ne söyleseler yeridir. Onların yüzüne bakmaya yüzüm yok. Cezam neyse verin. Cezamı çekmeye razıyım."

Duruşmada söz alan sanığın avukatı Ayhan Baytekin ise geçen duruşmada söylediği "Daha iyi araçları vardı, buna binmeleri durumunda hayatlarını kaybetmezlerdi" şeklindeki sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, bu nedenle aileden özür dilediğini ifade etti. Ayhan Baytekin ayrıca, müvekkilinin salıverilmesini de istedi.

12 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Duruşmada savcı da mütalaasını verdi. Savcı, iddianamede olduğu gibi Emrah Serbes'in 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca Kenan Doğru için de 2 yıla kadar hapis cezası istedi.

Talepleri alan mahkeme, duruşmayı 12 Temmuz'a erteledi.

DHA