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Emrah Serbes'ten, 4,5 milyon liralık tazminat talep edildi

İzmir-Aydın Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes'ten, 4,5 milyon liralık tazminat talep edildi

Emrah Serbes'ten, 4,5 milyon liralık tazminat talep edildi
Hayatını kaybedenlerin ailesinin avukatı Burcu Ece Güler tarafından Torbalı Asliye Hukuk Mahkemesine verilen 4,5 milyon liralık tazminat talebini içeren dilekçede, aynı aileden 3 kişinin ölümüne sebep olan Serbes'in kazadan sonra kaçtığı hatırlatıldı.

Dilekçede, Serbes'in kazadan sonra 6 gün kaçması nedeniyle "mal varlığını da kaçırabilir" düşüncesiyle mal varlığına tedbir konulması istendi.

Ailenin, taziye sürecinde gerçek suçlunun bulunması için uğraştığı kaydedilen dilekçede, "Bu durum onların üzüntüsünü de artmıştır. Acısını yaşayacak fırsatı bulamamıştır." ifadeleri yer aldı.

KAZA NASIL OLMUŞTU

İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül 2017'de, Emrah Serbes'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında, Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmıştı. Kazada sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep olay yeri, eşi Nilgün Özçelik ise kaldırıldığı hastanede olaydan 12 gün sonra yaşamını yitirmişti. 
Kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru tutuklanmıştı. 
Emrah Serbes, Torbalı Cumhuriyet Savcılığının Doğru'nun emniyet kemeri izi tespiti için aldığı karar ve Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünden araçların ortalama hızının tespiti için gişelere giriş saatleri ve sürücülerinin kim olduğunun belirlenmesi için güvenlik kamera görüntülerini istemesi üzerine otomobili kendisinin kullandığını söyleyerek 28 Eylül'de teslim olmuş, ardından tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Mehmet Oğur tarafından hazırlanan ve yazar Emrah Serbes için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istediği iddianame, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

AA


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