Emrah'tan tavuk dönerci oğlu Tayfun Erdoğan'a mesaj var

"DERS AL VE YOLUNA DEVAM ET"

Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan tavuk dönerci oldu

Büşra Kamış

Uzun bir aradan sonra Aşk ve Mavi adlı diziyle ekranlara dönenvaktinin büyük bir çoğunluğunu sette geçiriyor. Zaman zaman setten yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Emrah'ın son paylaşımı yine çok konuşuldu.Yoruma kapalı bir şekilde yazdığı; "Geçmişin keşkeleri… Geleceğin endişeleri ile oyalanma… Ders al ve yoluna devam et…" sözleri şarkıcının oğlu Tayfun'a yaptığı bir gönderme olarak nitelendi.