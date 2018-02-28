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Emrah'tan tavuk dönerci oğlu Tayfun Erdoğan'a mesaj var

Emlak kralı Emrah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dönercilik yapmaya başladığı oğlu Tayfun'a göndermede bulundu

Emrah'tan tavuk dönerci oğlu Tayfun Erdoğan'a mesaj var
Uzun bir aradan sonra Aşk ve Mavi adlı diziyle ekranlara dönen Emrah vaktinin büyük bir çoğunluğunu sette geçiriyor. Zaman zaman setten yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Emrah'ın son paylaşımı yine çok konuşuldu.

"DERS AL VE YOLUNA DEVAM ET"

 
Yoruma kapalı bir şekilde yazdığı; "Geçmişin keşkeleri… Geleceğin endişeleri ile oyalanma… Ders al ve yoluna devam et…" sözleri şarkıcının oğlu Tayfun'a yaptığı bir gönderme olarak nitelendi.


Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan tavuk dönerci olduEmrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan tavuk dönerci oldu


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