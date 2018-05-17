Emre Akbaba için teklif gitti!

Sarı- Lacivertliler’de 2-3 Haziran’da seçim var. Buna rağmen Aziz Yıldırım ve ekibi, transfer çalışmalarına başladı.

Aziz Yıldırım, seçilmeleri halinde transferlerin geç kalmaması için düğmeye basılması talimatı verdi. İlk teklif, Aytemiz Alanya’nın yıldızı Emre Akbaba’ya gitti.

Fenerbahçe, önce 2 milyon Euro (10.4 milyon TL), bunun geri çevrilmesi üzerine de 2.5 milyon Euro (13 milyon TL) önerdi. Alanya’nın vereceği yanıt bekleniyor.