Emre Altuğ'dan annesine duygusal mesaj

İki yıl önce kaybettiği annesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emre Altuğ
, yazdığı duygusal satırlarla takipçilerini de duygulandırdı.
"BİZ SANA DOYABİLDİK Mİ?"
Annesinin son nefesinde kendisine söylediği şeyleri takipçileriyle paylaşan 48 yaşındaki Emre Altuğ
şunları yazdı:
''Gitmeden önce 'ama ben size daha doyamadım ki' demiştin. Biz sana doyabildik mi ki? Sadece 5 saniye sesini duyabilsem diye düşünmediğim 1 günüm geçmedi. Nur içinde uyu annem.''
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EMRE ALTUĞ'UN PAYLAŞIMI:
Çiğdem Saltık