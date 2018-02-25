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Emre Altuğ'dan annesine duygusal mesaj

Şarkıcı Emre Altuğ annesinin vefatının ikinci yılında sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınladı

25 Şubat 2018, Pazar 15:57
Emre Altuğ'dan annesine duygusal mesaj
İki yıl önce kaybettiği annesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emre Altuğ, yazdığı duygusal satırlarla takipçilerini de duygulandırdı.

"BİZ SANA DOYABİLDİK Mİ?"

Annesinin son nefesinde kendisine söylediği şeyleri takipçileriyle paylaşan 48 yaşındaki Emre Altuğ şunları yazdı:

''Gitmeden önce 'ama ben size daha doyamadım ki' demiştin. Biz sana doyabildik mi ki? Sadece 5 saniye sesini duyabilsem diye düşünmediğim 1 günüm geçmedi. Nur içinde uyu annem.''

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EMRE ALTUĞ'UN PAYLAŞIMI:



 


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