Emre Altuğ'dan annesine duygusal mesaj

"BİZ SANA DOYABİLDİK Mİ?"

Emre Altuğ'u eski eşi Çağla Şıkel bırakmıyor

Emre Altuğ'un annesi son yolculuğuna uğurlandı

EMRE ALTUĞ'UN PAYLAŞIMI:

Çiğdem Saltık

İki yıl önce kaybettiği annesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan, yazdığı duygusal satırlarla takipçilerini de duygulandırdı.Annesinin son nefesinde kendisine söylediği şeyleri takipçileriyle paylaşan 48 yaşındakişunları yazdı:''Gitmeden önce 'ama ben size daha doyamadım ki' demiştin. Biz sana doyabildik mi ki? Sadece 5 saniye sesini duyabilsem diye düşünmediğim 1 günüm geçmedi. Nur içinde uyu annem.''