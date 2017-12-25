Emre Belözoğlu çıldırdı! Zor tuttular…

Erdinç Şahin

’indeplasmanda 2-1 yenerek ilk yarıyı lider kapattığı karşılaşmadavakası yaşandı.maça ilk 11’de başlayan kaptanmaç boyuncatribünlerinin protestosuna maruz kaldı.37 yaşındaki futbolcu 76. dakikada yerinibırakıp yedek kulübesine geldiğinde yedek kulübesinin arkasında yer alan seyircilerle tartıştı.Emre Belözoğlu bir ara elinde olan içeceği tribünlere fırlatacakken son anda teknik heyet tarafından sakinleştirildi.