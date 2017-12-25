Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Emre Belözoğlu çıldırdı! Zor tuttular…

Kasımpaşa maçında tribünlerle tartışan Emre Belözoğlu elindeki içeceği taraftarlara fırlatmaya kalkınca zor sakinleştirildi.

Emre Belözoğlu çıldırdı! Zor tuttular…
Süper Lig’in 18.haftasında Medipol Başakşehir’in Kasımpaşa’yı deplasmanda 2-1 yenerek ilk yarıyı lider kapattığı karşılaşmada Emre Belözoğlu vakası yaşandı.

Başakşehir’de maça ilk 11’de başlayan kaptan Emre Belözoğlu maç boyunca Kasımpaşa tribünlerinin protestosuna maruz kaldı.
37 yaşındaki futbolcu 76. dakikada yerini Tunay Torun’a bırakıp yedek kulübesine geldiğinde yedek kulübesinin arkasında yer alan seyircilerle tartıştı.

Emre Belözoğlu bir ara elinde olan içeceği tribünlere fırlatacakken son anda teknik heyet tarafından sakinleştirildi.

Akşam
Ronaldo 4. kez yılın futbolcusu

Ronaldo 4. kez yılın futbolcusu
Tosun Paşa'nın vedası!

Tosun Paşa'nın vedası!
Ryan Babel plaketini aldı

Ryan Babel plaketini aldı
Beşiktaş - Osmanlıspor (Maç özeti)

Beşiktaş - Osmanlıspor (Maç özeti)
Aziz Yıldırım’dan flaş Vida açıklaması!

Aziz Yıldırım’dan flaş Vida açıklaması!
Swansea City’de Carvalhal dönemi

Swansea City’de Carvalhal dönemi
PFDK yılın son cezalarını açıkladı

PFDK yılın son cezalarını açıkladı
Abdurrahim Albayrak kararını açıkladı! Yönetimde yer alacak mı?

Abdurrahim Albayrak kararını açıkladı! Yönetimde yer alacak mı?
Galatasaray'da liste çalışmaları devam ediyor

Galatasaray'da liste çalışmaları devam ediyor
Cenk Tosun'un Everton'a transferi açıklandı!

Cenk Tosun'un Everton'a transferi açıklandı!

Ünlü sporcuların lüks otomobilleri

Ünlü sporcuların lüks otomobilleri