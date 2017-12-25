Emre Belözoğlu çıldırdı! Zor tuttular…

Süper Lig’in 18.haftasında Medipol Başakşehir
’in Kasımpaşa’yı
deplasmanda 2-1 yenerek ilk yarıyı lider kapattığı karşılaşmada Emre Belözoğlu
vakası yaşandı.
Başakşehir’de
maça ilk 11’de başlayan kaptan Emre Belözoğlu
maç boyunca Kasımpaşa
tribünlerinin protestosuna maruz kaldı.
37 yaşındaki futbolcu 76. dakikada yerini Tunay Torun’a
bırakıp yedek kulübesine geldiğinde yedek kulübesinin arkasında yer alan seyircilerle tartıştı.
Emre Belözoğlu bir ara elinde olan içeceği tribünlere fırlatacakken son anda teknik heyet tarafından sakinleştirildi.
Akşam
Erdinç Şahin