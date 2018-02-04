Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe maçında yok

Medipol Başakşehir’in deplasmanda Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta kırmızı kart gören Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertlilerin önümüzdeki hafta evinde karşılaşacağı Fenerbahçe mücadelesinde sahadaki yerini alamayacak

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe maçında yok
Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir, bu maçta önemli bir 2 puanın yanında Emre Belözoğlu’nu da kaybetti. Konyaspor karşılaşmasının 90+4. dakikasında çift sarı karttan kırmızı kart gören tecrübeli futbolcu, Başakşehir’in ligin 21. haftasında evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Aynı zamanda söz konusu maça kadar ligde kırmızı kart görmeyen tek takım olan turuncu-lacivertliler, Emre’nin gördüğü kırmızıyla birlikte bu unvanını da kaybetmiş oldu.

(Uygar Aydın/İHA)

Konyaspor- Medipol Başakşehir maçı özetiKonyaspor- Medipol Başakşehir maçı özeti


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Konyaspor- Medipol Başakşehir maçı özeti

Konyaspor- Medipol Başakşehir maçı özeti
Sivasspor-Galatasaray (CANLI)

Sivasspor-Galatasaray (CANLI)
Fenerbahçe Doğuş: 100 - Anadolu Efes: 74

Fenerbahçe Doğuş: 100 - Anadolu Efes: 74
Cengiz Ünder attı, Roma kazandı!

Cengiz Ünder attı, Roma kazandı!
Fenerbahçe Doğuş: 100 - Anadolu Efes: 74

Fenerbahçe Doğuş: 100 - Anadolu Efes: 74
Fenerbahçe'den TFF ve MHK'ye zehir zemberek sözler!

Fenerbahçe'den TFF ve MHK'ye zehir zemberek sözler!
Sam Allardyce'tan Cenk Tosun açıklaması

Sam Allardyce'tan Cenk Tosun açıklaması
Beşiktaş'ta Denys Boyko'ya talip var!

Beşiktaş'ta Denys Boyko'ya talip var!
Nagatamo İnter'e dönecek mi, kalacak mı?

Nagatamo İnter'e dönecek mi, kalacak mı?
Mesut Özil'e Rihanna sürprizi

Mesut Özil'e Rihanna sürprizi
Paige Spiranac, tehdit aldığını açıkladı

Paige Spiranac, tehdit aldığını açıkladı