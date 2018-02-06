Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Emre Belözoğlu'nun cezası belli oldu

Medipol Başakşehir'in yıldız ismi Emre Belözoğlu, takımının Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçın son dakikalarında karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya'ya küfür ettiği için ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kalmıştı. Emre Belözoğlu'nun cezası belli oldu. 

Emre Belözoğlu'nun cezası belli oldu
Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu'nun bu maçta gördüğü kırmızı kart üzerine hem ana akım medya, hem de sosyal medya Başakşehirli yıldıza da Caner Erkin’e verilen cezanın aynısını talep ettiler. 'Caner hakeme küfür etti 6 maç ceza aldı.

O zaman hakeme “S….r lan” diye hakaret eden Emre’ye de 6 maç ceza verilmeli.' şeklinde yorumlar yapıldı. Ancak talimatnameye göre bu mümkün değil. Peki neden mümkün değil?
 

OLAY AYNI DEĞİL 


Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Caner Erkin'in olayı ile Emre Belözoğlu olayı birbirinden farklı. Beşiktaşlı futbolcunun 6 maç ceza aldığı olayda hakem küfürü duymamış, raporuna yazmamış ve Caner bu konuda hakem tarafından cezalandırılmamıştı. Beşiktaşlı oyuncu görüntülere bakılarak disiplin kuruluna sevk edilmiş ve 6 maç ceza almıştı.

Emre Belözoğlu olayında ise durum farklı. Emre ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüş. Yani Emre’nin eylemini hakem görmüş, değerlendirmiş ve cezalandırmış. Üstelik raporunda da küfüre dair bir ibare yok. Yani hakem Emre’nin “S…r lan” ını duymamış. Raporuna yazmamış. Maçın hakemi Halis Özkahya, Emre Belözoğlu’nu küfürden değil el-kol hareketlerinden dolayı oyundan atmış.

Bu durumda hukuk kurulunun “Durun bir dakika biz görüntülere bakalım ve Emre’ye küfürden ceza verelim” demek gibi bir hakkı da yok. Çünkü eylemi hakem saha içinde cezalandırmış kabul ediliyor.

Bu durumda Emre’ye verilecek ceza talimatnamede yazılı: 1 maç ceza

Peki hakem Emre’nin “S….r lan” sözünü duysa ve raporuna yazsaydı ne ceza verilirdi. Çünkü futbol disiplin talimatnamesine göre “S…r lan” küfür değil, centilmenliğe aykırı söz olarak kabul ediliyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev

UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev
Tottenham'ın genç yıldızı Dele Alli'nin seks görüntüleri ortaya çıktı!

Tottenham'ın genç yıldızı Dele Alli'nin seks görüntüleri ortaya çıktı!
Fenerbahçe, Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe, Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman PFDK'ya sevk edildi
Giresunspor'dan Yılmaz Vural açıklaması

Giresunspor'dan Yılmaz Vural açıklaması
Gökhan Töre derbiyi bekliyor

Gökhan Töre derbiyi bekliyor
İnegölspor’da hem sevinç, hem de sitem hakim

İnegölspor’da hem sevinç, hem de sitem hakim
Samet Aybaba ve yardımcısı, Galatasaray galibiyetinin keyfini kayak merkezinde çıkardılar

Samet Aybaba ve yardımcısı, Galatasaray galibiyetinin keyfini kayak merkezinde çıkardılar
Göztepeli kaleci Beto'ya övgü yağdı

Göztepeli kaleci Beto'ya övgü yağdı
Fenerbahçe'de Carlos Kameni ayrılıyor

Fenerbahçe'de Carlos Kameni ayrılıyor
Ahmet Çakar: Türkiye'de sadece 2 büyük vardır

Ahmet Çakar: Türkiye'de sadece 2 büyük vardır
Son dakika- Fenerbahçe'den MHK'ya istifa çağrısı

Son dakika- Fenerbahçe'den MHK'ya istifa çağrısı