Emre Belözoğlu'nun cezası belli oldu

OLAY AYNI DEĞİL

Erdinç Şahin

'in kaptanı'nun bu maçta gördüğü kırmızı kart üzerine hem ana akım medya, hem de sosyal medya Başakşehirli yıldıza da’e verilen cezanın aynısını talep ettiler. 'Caner hakeme küfür etti 6 maç ceza aldı.O zaman hakeme “S….r lan” diye hakaret eden Emre’ye de 6 maç ceza verilmeli.' şeklinde yorumlar yapıldı. Ancak talimatnameye göre bu mümkün değil. Peki neden mümkün değil?Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Caner Erkin'in olayı ile Emre Belözoğlu olayı birbirinden farklı.futbolcunun 6 maç ceza aldığı olayda hakem küfürü duymamış, raporuna yazmamış ve Caner bu konuda hakem tarafından cezalandırılmamıştı. Beşiktaşlı oyuncu görüntülere bakılarak disiplin kuruluna sevk edilmiş ve 6 maç ceza almıştı.Emre Belözoğlu olayında ise durum farklı. Emre ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüş. Yani Emre’nin eylemini hakem görmüş, değerlendirmiş ve cezalandırmış. Üstelik raporunda da küfüre dair bir ibare yok. Yani hakem Emre’nin “S…r lan” ını duymamış. Raporuna yazmamış. Maçın hakemi Halis Özkahya, Emre Belözoğlu’nu küfürden değil el-kol hareketlerinden dolayı oyundan atmış.Bu durumda hukuk kurulunun “Durun bir dakika biz görüntülere bakalım ve’ye küfürden ceza verelim” demek gibi bir hakkı da yok. Çünkü eylemi hakem saha içinde cezalandırmış kabul ediliyor.Peki hakem Emre’nin “S….r lan” sözünü duysa ve raporuna yazsaydı ne ceza verilirdi. Çünkü futbol disiplin talimatnamesine göre “S…r lan” küfür değil, centilmenliğe aykırı söz olarak kabul ediliyor.