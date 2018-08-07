Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, oğlu Ömer Akif'le sahaya indi. Oğluna topa vuruş stillerini gösteren Emre, daha sonra kaleye geçti.

EMRE'NİN ZOR ANLARI

Oğlunun şutlarını çıkarmak için hazırlanan Emre'ye Ömer Akif aman vermedi. Ömer'in her vurduğu top 90 diye tabir edilen iki direğin birleştiği noktaya giderken Emre yerinden bile kıpırdayamadı.

İşte o görüntüler:



