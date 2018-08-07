Emre Belözoğlu'nun oğlu Ömer Akif babasına zor anlar yaşattı
Medipol Başakşehir'in sosyal medya hesabından paylaştığı, Emre Belözoğlu'nun kaleye geçtiği ve oğlu Ömer Akif'in şut çektiği görüntüler çok konuşuldu.
Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, oğlu Ömer Akif'le sahaya indi. Oğluna topa vuruş stillerini gösteren Emre, daha sonra kaleye geçti.
EMRE'NİN ZOR ANLARI
Oğlunun şutlarını çıkarmak için hazırlanan Emre'ye Ömer Akif aman vermedi. Ömer'in her vurduğu top 90 diye tabir edilen iki direğin birleştiği noktaya giderken Emre yerinden bile kıpırdayamadı.
İşte o görüntüler: