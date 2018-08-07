  • Haberler
  • Futbol
  • Emre Belözoğlu'nun oğlu Ömer Akif babasına zor anlar yaşattı

Emre Belözoğlu'nun oğlu Ömer Akif babasına zor anlar yaşattı

Medipol Başakşehir'in sosyal medya hesabından paylaştığı, Emre Belözoğlu'nun kaleye geçtiği ve oğlu Ömer Akif'in şut çektiği görüntüler çok konuşuldu.

07 Ağustos 2018, Salı 10:51 Son Güncelleme: 07 Ağustos 2018, Salı 10:52
A A

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, oğlu Ömer Akif'le sahaya indi. Oğluna topa vuruş stillerini gösteren Emre, daha sonra kaleye geçti.

EMRE'NİN ZOR ANLARI

Oğlunun şutlarını çıkarmak için hazırlanan Emre'ye Ömer Akif aman vermedi. Ömer'in her vurduğu top 90 diye tabir edilen iki direğin birleştiği noktaya giderken Emre yerinden bile kıpırdayamadı.

İşte o görüntüler:


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER