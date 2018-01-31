Emre Can attı, Liverpool kazandı

LIVERPOOL PUANINI 50'YE ÇIKARDI

Mehmet Nuri Turan

Huddersfield Town, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Liverpool'u ağırladı. Liverpool, Emre Can'ın 26, Firmino 45+1 ve Salah'ın (penaltı) 78. dakikadaki golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.Ligin son sırasındaki Swansea City, konuk ettiği Arsenal'i, Clucas (2) ve Jordan Ayew'in golleriyle 3-1 mağlup etti. Teknik direktörlüğünü, bir dönem Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u (Medipol Başakşehir) çalıştıran Carlos Carvalhal'ın yaptığı Swansea City, geçen hafta aldığı Liverpool galibiyetinden sonra Arsenal'i de yendi.West Ham United-Crystal Palace mücadelesi ise 1-1 sonuçlandı.Puan tablosunun 4. basamağındaki Liverpool, puanını 50'ye çıkarırken, Arsenal 42 puanda kaldı.AA