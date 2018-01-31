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Emre Can attı, Liverpool kazandı

İngiltere Premier Lig'de Liverpool forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, takımının Huddersfield Town'u 3-0 yendiği karşılaşmada gol attı

Emre Can attı, Liverpool kazandı
Huddersfield Town, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Liverpool'u ağırladı. Liverpool, Emre Can'ın 26, Firmino 45+1 ve Salah'ın (penaltı) 78. dakikadaki golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

LIVERPOOL PUANINI 50'YE ÇIKARDI

Ligin son sırasındaki Swansea City, konuk ettiği Arsenal'i, Clucas (2) ve Jordan Ayew'in golleriyle 3-1 mağlup etti. Teknik direktörlüğünü, bir dönem Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u (Medipol Başakşehir) çalıştıran Carlos Carvalhal'ın yaptığı Swansea City, geçen hafta aldığı Liverpool galibiyetinden sonra Arsenal'i de yendi.

West Ham United-Crystal Palace mücadelesi ise 1-1 sonuçlandı.

Puan tablosunun 4. basamağındaki Liverpool, puanını 50'ye çıkarırken, Arsenal 42 puanda kaldı.

AA


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