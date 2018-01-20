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Emre Can hakkında bomba iddia!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Bayern Münih ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, Emre Can'ın talipleri arasına Bavyera ekibinin de eklendiğini yazdı.

Emre Can hakkında bomba iddia!
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacağı Bayern Münih'in Liverpool'un yıldızı Emre Can'la ilgilendiği ortaya çıktı.

İtalyan Tuttosport'un haberine göre Juventus'un uzun süredir peşinden koştuğu, Manchester City'nin de geçtiğimiz günlerde ilgilendiğini açıkladığı Türk asıllı Alman futbolcu için Bavyera ekibi de devreye girdi.

Gazete, Bayern'in bu girişiminin ardından Juventus'un Emre'yi kadrosuna katabilmek için acele etmesi gerektiğini yazdı.

Bayern, son olarak Schalke 04'ten Leon Goretzka'yı renklerine bağlayarak flaş bir transfere imza atmıştı.


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