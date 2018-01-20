Emre Can hakkında bomba iddia!

Erdinç Şahin

'ınson 16 turunda karşılaşacağı'in'un yıldızı'la ilgilendiği ortaya çıktı.İtalyan'un haberine göre'un uzun süredir peşinden koştuğu,'nin de geçtiğimiz günlerde ilgilendiğini açıkladığı Türk asıllı Alman futbolcu için Bavyera ekibi de devreye girdi.Gazete, Bayern'in bu girişiminin ardından Juventus'un Emre'yi kadrosuna katabilmek için acele etmesi gerektiğini yazdı.Bayern, son olarak'ten'yı renklerine bağlayarak flaş bir transfere imza atmıştı.