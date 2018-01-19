Emre Can hakkında yeni transfer iddiası

EMRE CİTY'YE DOĞRU

Erdinç Şahin

Ara transfer döneminde'un kadrosuna katmak istediğihakkında Ada basını yeni bir iddia ortaya attı.'un sözleşme uzatma taleplerini ısrarla reddeden Türk asıllı Alman futbolcuyalideri'nin de talip olduğu öğrenildi.Emre Can'ın yeni durağının hangi kulüp olacağı ise Schalke 04'ün yıldızı'nın hangi takımla anlaşacağına bağlı.Buna göre'in yakından ilgilendiği Goretzka eğer Bavyera temsilcisinin yolunu tutarsa Emre'nin de City'e transferinin yolu açılmış olacak.Şayet Goretzka, kendisiyle ilgilenen bir başka kulüp olan Liverpool'un yolun