Emre Can'ın transferi an meselesi

Erdinç Şahin

'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan'ın uzun bir süredir'dan ayrılacağı konuşuluyordu.Ara transfer döneminin başladığı bugünlerde herhangi bir kulüple ön protokol imzalama hakkına sahip olan 23 yaşındaki oyuncu içinflaş bir iddia attı.İtalyan televizyon kanalının duyurduğu habere göre Türk asıllı Alman futbolcu,devlerinden'la her konuda anlaşmaya vardı.Haberde Emre'nin Torino ekibine imza atmasının artık an meselesi olduğu belirtilirken transferin haziran ayında gerçekleşeceği ifade edildi.