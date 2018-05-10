Emre Can Liverpool'dan ayrılıyor

Erdinç Şahin

Sözleşmesi Haziran ayında sona eren'dan "serbest kalma maddesi" talep etti ancak Kırmızılar başka oyuncuların ayrılığını tetikleyeceği gerekçesiyle bu teklifi kabul etmedi.için'un uzun süredir pusuda beklediği biliniyor. 24 yaşındaki oyuncunun Juve'yle sözleşme imzalaması bekleniyor. Böylece, Emre Can'ı kaybetmek pahasına diğer oyuncularına da "Kontrata, sözleşme fesih maddesi koymam" mesajı vermiş oldu.Emre Can'ın Şampiyonlar Ligi finalinde Real madrid'e karşı oynaması belindeki sakatlıktan ötürü zor gözüküyor.