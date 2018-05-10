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Emre Can Liverpool'dan ayrılıyor

Liverpool, Türk asıllı ALman oyuncusu Emre Can ve menajerinin yaptığı sözleşme teklifini kabul etmedi. Ayrılık yakın gözüküyor... 

Emre Can Liverpool'dan ayrılıyor
Sözleşmesi Haziran ayında sona eren Emre CanLiverpool'dan "serbest kalma maddesi" talep etti ancak Kırmızılar başka oyuncuların ayrılığını tetikleyeceği gerekçesiyle bu teklifi kabul etmedi. 

Emre Can için Juventus'un uzun süredir pusuda beklediği biliniyor. 24 yaşındaki oyuncunun Juve'yle sözleşme imzalaması bekleniyor. Böylece Liverpool, Emre Can'ı kaybetmek pahasına diğer oyuncularına da "Kontrata, sözleşme fesih maddesi koymam" mesajı vermiş oldu. 

Emre Can'ın Şampiyonlar Ligi finalinde Real madrid'e karşı oynaması belindeki sakatlıktan ötürü zor gözüküyor. 


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