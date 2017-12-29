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Emre Can Serie A yolcusu...

Liverpool'un Türk asıllı Alman futbolcusu Emre Can hakkında bugün flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre genç ön liberoyla Serie A devlerinden biri ilgileniyor.

Emre Can Serie A yolcusu...
Liverpool'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Can hakkında bugün İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.

Corriere Dello Sport gazetesinin sürmanşetten duyurduğu habere göre Serie A devlerinden Juventus, Türk asıllı Alman futbolcuyu transfer etmek istiyor.

Gazete, Torino ekibinin 23 yaşındaki ön libero için Liverpool'a 5 ila 6 milyon euroluk bir teklif yapacağını yazdı.

Emre'yle ilgilenen diğer kulüpler arasında ise Manchester CityBayern Münih ve Borussia Dortmundgibi devlerin de olduğu öğrenildi.

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