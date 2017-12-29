Emre Can Serie A yolcusu...

Liverpool
'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Can
hakkında bugün İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.
Corriere Dello Sport
gazetesinin sürmanşetten duyurduğu habere göre Serie A
devlerinden Juventus
, Türk asıllı Alman futbolcuyu transfer etmek istiyor.
Gazete, Torino ekibinin 23 yaşındaki ön libero için Liverpool'a 5 ila 6 milyon euroluk
bir teklif yapacağını yazdı.
Emre'yle ilgilenen diğer kulüpler arasında ise Manchester City
, Bayern Münih
ve Borussia Dortmund
gibi devlerin de olduğu öğrenildi.
Fanatik
Erdinç Şahin