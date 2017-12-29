Emre Can Serie A yolcusu...

Erdinç Şahin

'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olanhakkında bugün İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.gazetesinin sürmanşetten duyurduğu habere göredevlerinden, Türk asıllı Alman futbolcuyu transfer etmek istiyor.Gazete, Torino ekibinin 23 yaşındaki ön libero için Liverpool'abir teklif yapacağını yazdı.Emre'yle ilgilenen diğer kulüpler arasında isevegibi devlerin de olduğu öğrenildi.