Emre Can transferinde son nokta!

BİR DEVRE DAHA!

Erdinç Şahin

'un Türk asıllı orta saha oyuncusu'ın ara transfer döneminde'a imza atacağı iddia edilmiş fakat transfer resmiyet kazanmamıştı.Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Türk asıllı Alman ön libero hakkında Liverpool'un teknik patronuise Alman DAZN kanalına çarpıcı açıklamalarda bulundu., yıldız futbolcunun sezon sonuna kadar takımda kalmaya devam edeceğini söylerken yaz transfer döneminde ise büyük ihtimalle başka bir kulübe transfer olacağını belirtti.Alman menajer, Kırmızılar'la sözleşme yenilemeye bir türlü yanaşmayan Emre için "" ifadelerini kullandı.