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Emre Can transferinde son nokta!

Liverpool'un Türk asıllı orta saha oyuncusu Emre Can ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kırmızılar'ın teknik patronu Jurgen Klopp, yıldız futbolcunun takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili son derece net ifadeler kullandı.

Emre Can transferinde son nokta!
Liverpool'un Türk asıllı orta saha oyuncusu Emre Can'ın ara transfer döneminde Juventus'a imza atacağı iddia edilmiş fakat transfer resmiyet kazanmamıştı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Türk asıllı Alman ön libero hakkında Liverpool'un teknik patronu Jurgen Klopp ise Alman DAZN kanalına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
 

BİR DEVRE DAHA!


Klopp, yıldız futbolcunun sezon sonuna kadar takımda kalmaya devam edeceğini söylerken yaz transfer döneminde ise büyük ihtimalle başka bir kulübe transfer olacağını belirtti.

Alman menajer, Kırmızılar'la sözleşme yenilemeye bir türlü yanaşmayan Emre için "Bir oyuncu Emre gibi davrandığı müddetçe buna yapabileceğiniz bir şey yoktur." ifadelerini kullandı.


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