Emre Can transferiyle ilgili flaş açıklama

Erdinç Şahin

'da forma giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu'ın ara transfer döneminde'a imza atacağı iddia edilmiş fakat transfer gerçekleşmemişti.Sözleşmesinin biteceği sezon sonuna kadar Kırmızılar'da top koşturmaya devam eden Emre ile ilgili menajeri'dan açıklama geldi.Pastorello, Emre'nin gelecek yaz Juve'ye imza atacağına inandığını söylerken bunun nedenini ise şu şekilde açıkladı: