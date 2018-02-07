Emre Can transferiyle ilgili flaş açıklama

Liverpool
'da forma giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Emre Can
'ın ara transfer döneminde Juventus
'a imza atacağı iddia edilmiş fakat transfer gerçekleşmemişti.
Sözleşmesinin biteceği sezon sonuna kadar Kırmızılar'da top koşturmaya devam eden Emre ile ilgili menajeri Federico Pastorello
'dan açıklama geldi.
Pastorello, Emre'nin gelecek yaz Juve'ye imza atacağına inandığını söylerken bunun nedenini ise şu şekilde açıkladı:
"Juventus, büyük futbolcular için son derece çekici bir kulüp. Emre'den de bu transfer için olumlu sinyaller geliyor.
"
Erdinç Şahin