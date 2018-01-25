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Emre Çolak, antrenmandan atılma nedenini açıkladı!

Deportivo La Coruna'da forma giyen milli futbolcu Emre Çolak teknik direktör Paralo tarafından antrenmandan kovulmasının nedenini açıkladı

Emre Çolak, antrenmandan atılma nedenini açıkladı!
Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre Çolak, Teknik Direktör Cristobal Parralo tarafından antrenmandan kovulmuştu. Cristobal Parralo, "Eğer bir sorunun varsa antrenmana devam etmeyebilirsin" şeklinde bağırmış, Emre ise sinirli bir şekilde direkt olarak soyunma odasının yolunu tutmuştu

Deportivo La Coruna forması giyen Emre Çolak hocası tarafından antrenmandan kovulduDeportivo La Coruna forması giyen Emre Çolak hocası tarafından antrenmandan kovuldu

İşte olay anı:


 

"DİL SORUNU YAŞADIK"


Yıldız futbolcu kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde teknik direktör Cristobal Parralo tarafından antrenmandan atılmasını dil pobleminden kaynaklağını açıkladı.

Emre Çolak’ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

“Yaptığımız idmanda sadece dil probleminden dolayı idmanı anlamayıp o an kendime kızıp topa vurdum. Bu kimseye karşı bir tepki değildi. Tamamen kendime olan kızgınlığımdan dolayı yaptığım bir hareketti. Hoca: “bir problemin mi var ? İdman yapmak istemiyorsan içeri git” dedi. “Bir problemim yok.” dememe rağmen, dil probleminden dolayı anlaşamadık.Olay tamamen bundan ibarettir . Bugün takımla idmana çıkmamam da hocamızın kendi kararıdır. Burada kaldığım sürece her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olması.”



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