Emre Çolak, antrenmandan atılma nedenini açıkladı!

Deportivo La Coruna forması giyen Emre Çolak hocası tarafından antrenmandan kovuldu

"DİL SORUNU YAŞADIK"

Erdinç Şahin

Deportivo La Coruna'da forma giyenantrenmandan kovulmuştu. Cristobal Parralo, "Eğer bir sorunun varsa antrenmana devam etmeyebilirsin" şeklinde bağırmış, Emre ise sinirli bir şekilde direkt olarak soyunma odasının yolunu tutmuştuYıldız futbolcu kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde teknik direktörtarafından antrenmandan atılmasını dil pobleminden kaynaklağını açıkladı.“Yaptığımız idmanda sadece dil probleminden dolayı idmanı anlamayıp o an kendime kızıp topa vurdum. Bu kimseye karşı bir tepki değildi. Tamamen kendime olan kızgınlığımdan dolayı yaptığım bir hareketti. Hoca: “bir problemin mi var ? İdman yapmak istemiyorsan içeri git” dedi. “Bir problemim yok.” dememe rağmen, dil probleminden dolayı anlaşamadık.Olay tamamen bundan ibarettir . Bugün takımla idmana çıkmamam da hocamızın kendi kararıdır. Burada kaldığım sürece her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olması.”