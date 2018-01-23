Emre Çolak antrenmandan kovuldu (Emre Çolak kimdir?)



'BİR PROBLEMİN Mİ VAR?'



EMRE ÇOLAK KİMDİR?

Haber Merkezi

Geçen sezon Deportivo formasıyla iyi bir sezon geçiren ancak bu sezon beklentilerin altında klan Emre Çolak, antrenmanda neye uğradığını şaşırdı.Deportivo teknik direktörü Cristobal Parralo, Emre'nin antrenmandaki davranışlarını ve performansına tepki gösterdi.İspanyol teknik adam Emre'ye, "Bir problemin mi var? Eğer antrenman yapmak istemiyorsan, soyunma odasına git" diyerek idmandan kovdu.Cristobal Parralo'nun Emre Çolak'a ikinci bölgeden üçüncü bölgeye gereksiz pas vermesi üzerine sinirlendiği belirtildi. Daha sonra 27 yaşındaki Emre de soyunma odasının yolunu tuttu.20 Mayıs 1991 senesinde dünyaya gelen Emre Çolak aslen Orduludur. İstanbul'un Esenler ilçesinde büyüyen Emre Çolak futbola Galatasaray alt yapısında başlamıştır. Orta saha mevkiinde görev yapan Türk millİ futbolcu. La Liga ekiplerinden, Deportivo La Coruña'da forma giymektedir.2009-2016 yılları arasında Galatasaray formasıyla 128 maç çıkan Emre Çolak 9 gol atmıştır.2016 yılında İspanya'nın Deportivo La Coruña takımına transfer olan Emre Çolak burada göstermiş olduğu oyun sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.