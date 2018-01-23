Emre Çolak antrenmandan kovuldu



'BİR PROBLEMİN Mİ VAR?'

Haber Merkezi

Geçen sezon Deportivo formasıyla iyi bir sezon geçiren ancak bu sezon beklentilerin altında klan Emre Çolak, antrenmanda neye uğradığını şaşırdı.Deportivo teknik direktörü Cristobal Parralo, Emre'nin antrenmandaki davranışlarını ve performansına tepki gösterdi.İspanyol teknik adam Emre'ye, "Bir problemin mi var? Eğer antrenman yapmak istemiyorsan, soyunma odasına git" diyerek idmandan kovdu.Cristobal Parralo'nun Emre Çolak'a ikinci bölgeden üçüncü bölgeye gereksiz pas vermesi üzerine sinirlendiği belirtildi. Daha sonra 27 yaşındaki Emre de soyunma odasının yolunu tuttu.