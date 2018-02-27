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Emre Durak bu sefer salyangoz yedi

Survivor 2018'in 10. bölümünde Emre Durak dahil oldu. Adanalı olan Emre Survivor 2018’e en son gelen isim olmasına rağmen en çok uyum sağlayan oldu.  Emre Durak her türlü hayvanı yemeye meraklı! 
 

Emre Durak bu sefer salyangoz yedi
Doğa, orman ve dağ yürüyüş ve sporları ile ilgilenen yarışmacının Youtube kanalı bulunuyor. Bu kanalda tehlikeli videolar çeken yarışmacı aksiyon ve çılgınlığı çok seviyor. Yani Emre Durak aslında hayatı bir Survivor gibi yaşıyor.


DOĞA SPORLARINA MERAKLI


Adanalı olan Emre Durak Anadolu Üniversitesi Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm’i mezunu. Meslek olarak dublörlük de yapan yarışmacı, doğa sporlarına olan merakı ile biliniyor. 


MİDYE VE SALYANGOZLARI YEDİ


Gönüllüler takımının yeni üyesi Emre daha önce kertenkele yediğini açıklamıştı. Emre Durak bu kez de yakaladığı midyeleri ve salyangozları yedi.




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