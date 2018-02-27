Emre Durak bu sefer salyangoz yedi



DOĞA SPORLARINA MERAKLI

MİDYE VE SALYANGOZLARI YEDİ

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Gizem Yetil

Doğa, orman ve dağ yürüyüş ve sporları ile ilgilenen yarışmacının Youtube kanalı bulunuyor. Bu kanalda tehlikeli videolar çeken yarışmacı aksiyon ve çılgınlığı çok seviyor. Yani Emre Durak aslında hayatı bir Survivor gibi yaşıyor.Adanalı olan Emre Durak Anadolu Üniversitesi Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm’i mezunu. Meslek olarak dublörlük de yapan yarışmacı, doğa sporlarına olan merakı ile biliniyor.Gönüllüler takımının yeni üyesi Emre daha önce kertenkele yediğini açıklamıştı. Emre Durak bu kez de yakaladığı midyeleri ve salyangozları yedi.