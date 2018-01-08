Emre Mor adım adım Galatasaray’a geliyor!

KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE!

Erdinç Şahin

forması giyenkiralamak için harekete geçti. Milli futbolcuyu ilk etapta 6 aylığına kadrosuna katmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, yaptığı ön görüşmeden olumlu yanıt aldı.uygun şartların oluşması halinde kiralanmasına sıcak bakıyor. Genç futbolcu ile detemasa geçen Sarı-Kırmızılı kulüp, öncelikleyıl sonuna kadar kiralayıp daha sonra sezon bitiminde yeniden masaya oturmayı planlıyor. Teknik direktör Fatih Terim’in kadroda görmek istediği oyunculardan olan genç yıldız, anlaşma sağlanması halinde Antalya kampına katılabilir.’ya bu sezon transfer olan, 11 La Liga, 3 de İspanya Kupası olmak üzere toplam 14 karşılaşmada forma giyip 1 gol kaydetti.