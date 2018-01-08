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Emre Mor adım adım Galatasaray’a geliyor!

Galatasaray, Celta Vigo forması giyen Emre Mor'u kiralamak istiyor. Sarı-Kırmızılılar, yaptığı ilk görüşmeden olumlu yanıt aldı.

08 Ocak 2018, Pazartesi 16:26
Emre Mor adım adım Galatasaray’a geliyor!
Galatasaray, Celta Vigo forması giyen Emre Mor'u kiralamak için harekete geçti. Milli futbolcuyu ilk etapta 6 aylığına kadrosuna katmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, yaptığı ön görüşmeden olumlu yanıt aldı.
 

KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE!


İspanyol kulübü, Emre Mor’un uygun şartların oluşması halinde kiralanmasına sıcak bakıyor. Genç futbolcu ile detemasa geçen Sarı-Kırmızılı kulüp, öncelikle Emre’yi yıl sonuna kadar kiralayıp daha sonra sezon bitiminde yeniden masaya oturmayı planlıyor. Teknik direktör Fatih Terim’in kadroda görmek istediği oyunculardan olan genç yıldız, anlaşma sağlanması halinde Antalya kampına katılabilir.



Borussia Dortmund’dan Celta Vigo’ya bu sezon transfer olan Emre, 11 La Liga, 3 de İspanya Kupası olmak üzere toplam 14 karşılaşmada forma giyip 1 gol kaydetti.


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