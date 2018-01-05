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Emre Mor, Barcelona'yı salladı ama yıkamadı

Emre Mor'un 23 dakika sahada kaldığı İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Barcelona, deplasmanda Celta Vigo ile 1-1 berabere kaldı.

Emre Mor, Barcelona'yı salladı ama yıkamadı
Balaidos Stadyumu’nda oynanan müsabakada perdeyi açan isim 15’inci dakikada Jose Arnaiz oldu. Genç oyuncu, Barcelona’yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 31’inci dakikada Pione Sisto, attığı gol ile skora eşitlik getirdi. İlk yarı da bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda iki takım da girdiği gol fırsatlarını değerlendiremezken, mücadele de 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

Milli oyuncu Emre Mor, 67’nci dakikada Pione Sisto’nun yerine oyuna dahil olurken, etkili bir oyun sergiledi ve birçok gol fırsatı yarattı. Attığı çalımlar ve girdiği gol pozisyonlarıyla Barcelona savunmasını yıpratan Emre Mor, oyuna girdikten sonra takımının en efektif ismi oldu. 

İki ekip arasındaki 2’nci ayak maçı, 11 Ocak Perşembe günü saat 23.30’da Nou Camp’ta oynanacak.

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