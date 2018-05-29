İmparator, A Milli Takımdaki eski gözdesini Galatasaray’a istedi, ilk görüşmede önemli bir söz alındı. 2018-19 sezonu için Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro hazırlığında olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, planlarını yaptı. Terim’in, yeni sezonda kadroda görmek istediği isimlerden biri de A Milli Takım’a kazandırdığı Emre Mor oldu.

UEFA’nın bütçe kısıtı yada ‘sattığın kadar al’ yani bonservis bedeli sınırlaması getirmesi beklenen G.Saray’da, Terim ‘kiralama’ formülü ile kulübe mali yani bonservis yükü de getirmeden yıldızları da kadrosuna katmanın hedefinde… Emre’nin kiralanması hem kontenjanın dolmaması hem de önemli bir oyuncunun kazandırılmasını isteyen Terim, talebini Başkan Cengiz ve Albayrak’a iletti.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Emre Mor’dan söz “ Türkiye’ye gelirsem tek adresim Galatasaray” Ve Galatasaray kulübü de Emre Mor’un menajeri Bektaş Demirtaş ile görüştü. Terim faktörü de Galatasaray’ın Emre Mor’un transferinde öne geçmesini sağladı. Sezon başında Borussia Dortmund’dan Celta Vigo’ya 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında alınan ancak hayal kırıklığı yaratan Emre Mor’u, kiralamak için G.Saray geri sayıma geçti. Emre Mor, kariyerinde özel bir yeri olan Fatih Terim için G.Saray’a önemli bir söz verdi. Henüz geleceği hakkında kesin bir karar vermeyen Emre G.Saray kulübü ve Terim’e “ Türkiye’ye gelirsem, forma giyeceğim tek kulüp Galatasaray olacaktır” dedi.

Kısaca sarı kırmızılı yönetim Emre’nin Türkiye’ye gelmesi halinde adresinin sarı kırmızılı takım olacağının sözünü aldı. Galatasaray Celta’ya “ Parlatalım” diyecek. Bu sezon Celta Vigo forması ile sadece 1 gol ve 3 asistle hayal kırıklığı yaratan Emre Mor, hakkında İspanyol ekibinin de kararı bekleniyor. Celta Vigo’nun disiplinsiz hareketleri nedeniyle de kadro dışı bıraktığı Emre Mor için G.Saray, Şampiyonlar Ligi faktörünün de etkisi ile “ Bize kiralayın, Emre’nin Şampiyonlar Liginde de Galatasaray forması ile iyi bir sezon geçirmesini sağlayalım” diyerek ikna etmeyi planlıyor. G.Saray, hem genç oyuncunun hem de İspanyolların kararını beklemeye geçti.

TERİM TATİLE ÇIKMADI, SOLUĞU FLORYA’DA ALDI

Sezonun sona ermesi, Galatasaray’ın 21.şampiyonluğa ulaşmasına karşın henüz tatile çıkmayan Fatih Terim, soluğu yeniden Florya’da aldı. Geçtiğimiz hafta Adana’ya giderek ailesini ziyaret eden Teknik Direktör Fatih Terim, yeni sezon planlamasını yapmadan tatile çıkmak istemedi. Florya’da ekibi ile beraber mesaiye devam eden Fatih Terim, yeni sezon öncesinde kamp hazırlıkları ve kadro planlamasını şekillendirmek adına çalışmalarını sürdürdü. Kamp ve transfer çalışmaları ile alakalı Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak ile görüşüp raporunu sunduktan sonra tatile çıkmayı planlıyor.

GALATASARAY’A ‘MUĞDAT ÇELİK’ TEKLİFİ

2018-19 sezonu planlamasına vakit kaybetmeden başlamak isteyen Galatasaray’a, Akhisarspor Kulübü ile sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik önerildi. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki oyuncu Galatasaray’a teklif edilirken, bu konuda kararı Teknik Direktör Fatih Terim verecek. Sarı kırmızılı takımda alternatif oyuncu olarak ismi önerilen Muğdat Çelik, bu sezon Akhisar forması ile 7 gol kaydedip 9 asiste imza attı. Teknik Direktör Fatih Terim,Galatasaray yönetimi ile yeni sezon planlaması için yapacağı toplantıda bu konuya da karar verecek.

Hürriyet



