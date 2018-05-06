Emre Mor İki Yıl rötarla Galatasaray yolunda



GALATASARAYLI OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Can Hakman

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren'dasesleri yükseliyor....'da kadro dışı kalan ve takımdan ayrılma kararı alan genç yıldızın Fatih Terim'i arayarak Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediğini söylemesi büyük heyecan yarattı..Sezonun bitmesinin ardından Galatasaray, Celta Vigo ile temasa geçecek... Eğer her şey yolunda giderse Emre iki yıl rötarla Sarı-Kırmızılı formayı giyecek..2015-16 sezonunun devre arası, Mustafa Denizli'nin isteği sonrası G.Saray, genç yıldızın transferi için atağa kalkmıştı. Fakat görüşmeler sonuçsuz kalmıştı..Emre Mor daha önce verdiği röportajlarda Galatasaraylı olduğunu açıkça söylemişti.