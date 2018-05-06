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Emre Mor İki Yıl rötarla Galatasaray yolunda

Galatasaray'da Fatih Terim'in A Milli takıma kazandırdığı, sonrasında inişli çıkışlı grafik sergileyen Emre Mor, adım adım Galatasaray'a geliyor

Emre Mor İki Yıl rötarla Galatasaray yolunda
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Emre Mor sesleri yükseliyor....

Celta Vigo'da kadro dışı kalan ve takımdan ayrılma kararı alan genç yıldızın Fatih Terim'i arayarak Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediğini söylemesi büyük heyecan yarattı..


GALATASARAYLI OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ


Sezonun bitmesinin ardından Galatasaray, Celta Vigo ile temasa geçecek... Eğer her şey yolunda giderse Emre iki yıl rötarla Sarı-Kırmızılı formayı giyecek..

2015-16 sezonunun devre arası, Mustafa Denizli'nin isteği sonrası G.Saray, genç yıldızın transferi için atağa kalkmıştı. Fakat görüşmeler sonuçsuz kalmıştı..Emre Mor daha önce verdiği röportajlarda Galatasaraylı olduğunu açıkça söylemişti.


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