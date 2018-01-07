Emre Mor operasyonu

2 milyon Euro'ya oynuyor

Nazlı Erdol

'da ara transfer döneminde birçok isim gündeme gelirken'in aklındaki asıl isim ortaya çıktı:. İkili ilişkilerini devreye sokarak sarı-kırmızılı yönetime yardımcı olmak isteyen Terim, Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde'a kazandırdığı gurbetçi oyuncu ile bir konuşma gerçekleştirdi. Sözcü'nün haberine göre; eski öğrencisini'a çağıran Terim, "Seve seve gelirim hocam" yanıtını aldığını yöneticilere bildirdi.'da arka planda kalan ve bu sezon ligde sadece 10 maçta 224 dakika süre alabilen 20 yaşındaki futbolcu, daha fazla forma giymek istediği için olumlu yanıt verip Terim'in teklifini kabul etti. Öncelikli hedef, Emre Mor'un sezon sonuna kadar kiralanması. Genç gurbetçi yıllık 2 milyon Euro'ya oynuyor. Fatih Hoca'nın,'yi 10 numaraya çekip Emre'yiile birlikte kanatlarda kullanmayı planladığı öğrenildi. Bu, Terim'in gözüne şimdilik giremeyen'nın yedek kalması anlamına geliyor.