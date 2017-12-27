Emre Toraman taraftarı kızdırdı



HAKEME TEPKİ GÖSTERDİ

Galatasaray - Bucaspor (Maç özeti)

Haber Merkezi

Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrılırken maçın ikinci yarısında tartışmalı pozisyonlar yaşandı. Galatasaray taraftarı maçın hakemi Ali Şansalan'a yönetiminden dolayı tepki gösterdi.Karşılaşmanın 48. dakikasında Bucasporlu futbolcunun'i elinden tutup çekmesine penaltı itirazlarında bulunan taraftarlar, hakeme tepki gösterdi.Bir başka pozisyonda ise Bucaspor'un futbolcusu'ın'ye aynı pozisyon içerisinde iki kez vurmasına sarı kart çıktı.Sosyal medyada bu iki pozisyon taraftarlar tarfından sıkça paylaşılarak Yasin'in pozisyonuna penaltı, Emre Toraman'a ise kırmızı kart verilmesi gerektiği savunuldu.