Emre Toraman taraftarı kızdırdı

Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrılırken maçın ikinci yarısında tartışmalı pozisyonlar yaşandı. Galatasaray taraftarı maçın hakemi Ali Şansalan'a yönetiminden dolayı tepki gösterdi.
HAKEME TEPKİ GÖSTERDİ
Karşılaşmanın 48. dakikasında Bucasporlu futbolcunun Yasin Öztekin
'i elinden tutup çekmesine penaltı itirazlarında bulunan taraftarlar, hakeme tepki gösterdi.
Bir başka pozisyonda ise Bucaspor'un futbolcusu Emre Toraman
'ın Tolga Ciğerci
'ye aynı pozisyon içerisinde iki kez vurmasına sarı kart çıktı.
Sosyal medyada bu iki pozisyon taraftarlar tarfından sıkça paylaşılarak Yasin'in pozisyonuna penaltı, Emre Toraman'a ise kırmızı kart verilmesi gerektiği savunuldu.
Galatasaray - Bucaspor (Maç özeti)
Haber Merkezi