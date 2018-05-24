Emziren annelerin sütlerinin iyi kalitede olması için çok iyi beslenmeleri ve yeteri kadar sıvı tüketiminde bulunmaları gerekir. Oruç tutan anneler gün içerisinde sıvı kaybına uğrayarak sütlerinin kalitesinde bozulmalar yaşar. Bu yüzden emziren annelerin oruç tutmaları ikilem yaratan konular arasında yer alır. Eğer hem emziriyor hem de oruç tutuyorsanız bu durumlara dikkat etmeniz gerekir:





Emziren anneler, mutlaka sahura kalkmalı ve protein açısından zengin besinler tüketmelidir. Sahura kalkmadan oruç tutmak hem emziren anne için hem de bebeği için tehlikelidir.





Gün içerisinde sıvı kaybına uğranacağından dolayı iftar saatinden sahur saatine kadar bol bol sıvı tüketilmelidir. Sıvı tüketimi emziren annelerin süt kalitesi için gerekli olan etmenler arasında yer alır.

Emziren anneler oruç tutarken günlerini dinlenerek ve fazla yorulmadan geçirmelidirler. Yorulmaları ve ağır iş yapmaları oluşacak sıvı kaybını daha da arttırmaktadır.

Ramazan ayı boyunca bebeklerin aynı şekilde ve aynı sıklıkla beslenmeleri gerekir.

Düzenli beslenmelerinde ve emzirmelerinde aksaklık olmamalıdır.

Emziren anneler sahur öğünlerinde neler tüketmelidir:

Sahurda yağlı, şekerli ve tuzlu besinlerden kaçınmanız gerekecektir. Çünkü bu besinler susamanıza sebep olacakların başında gelir. Sahurda bol bol salatalık yiyin. Salatalık vücudunuza yeterli sıvı alımında yardımcı olur ve susamanızı engeller.

Sahurda bir bardak süt için, hem sıvı kaybınız için hem de sütünüzün kalitesi için iyi gelecektir.

Sahurda yiyebileceğiniz diğer besinler arasında beyaz peynir, domates, biber, esmer ekmek ve protein açısından bol olan yumurta yer almaktadır. Yumurta yemeniz gün içerisinde sizi tok tutacak ve enerjinizde ki düşüşleri engelleyecektir.

Yumurtayı haşlayarak ya da kızartarak tüketebilirsiniz.

Sahurda kiraz, erik, şeftali gibi sıvı kazandıran meyvelerden tüketmenizde gün içerisinde oluşacak sıvı kaybınızı en aza indirir.