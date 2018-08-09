Emzirirken bu besinlerden uzak durun!

Anne sütü; Bebeğin sağlıklı olması, Bebeğin tüm besin öğeleri gereksinmelerini karşılaması, Kolaylıkla sindirilebilir olması, Bebeği enfeksiyonlara karşı koruması açısından yeri doldurulamaz bir besindir. İyi duygular anneyi emzirmeye hazırlar, oksitosin refleksinin çalışmasına ve sütün akmasına yardımcı olur, süt verimliliğinin artmasını sağlar. Bebeğin fazla emme fazla süt yapar. Anne sütünü attırmadaki en önemli faktör bebeğin olabildiğince emmesidir. Tam emme yapılması ve doğru emzirme yöntemleri uygulamaları ile süt miktarı verimliliği artar.

DOĞUM KİLOLARI EMZİRME DÖNEMİNDE GİDİYOR

Emziren bir annenin beslenmesindeki amaç kendi fizyolojik gereksinmelerini karşılayarak, vücudundaki besin yedeğini dengede tutmak ve salgılanan sütün gerektirdiği besin öğelerini karşılamaktır. Emzirmede annenin salgıladığı süt, aldığı besinlerin bir ürünüdür. Yeni doğan bebeğin beslenmesi için annenin salgıladığı sütün enerjisi ve besin öğeleri, annenin yedikleri ile kendi vücudundaki depolardan sağlanır. Doğumda biriken kilo ve yağlar emzirme döneminde bebeğe süt olarak geri döner.

EMZİREN ANNELER NASIL BESLENMELİ?

Emziklilik döneminde su metabolizmasında artış vardır. Süt miktarının değişmemesi için sıvı alımını arttırmak gerekir. Günlük alınan toplam sıvı miktarı yaklaşık 3 litre olmalıdır. Bu miktar pratik ölçüler ile 10-12 su bardağı suyun yanı sıra süt, ayran, hoşaf, komposto, limonata, şerbet, meyve suları şeklindedir.

Siyah çay, kahve gibi içecekler süt verimini azaltabilir. Tüketimleri sınırlandırılmalıdır.

Gaz yapan besinlere dikkat edilmelidir. Mercimek, kuru fasulye vb. bakliyatlar, bulgur, buğday, süt, karalahana, lahana, brokoli, karnabahar, mısır gibi besinler gaz yapabilme ihtimali olan besinlerdir. Doğumdan sonraki ilk 15-20 günde bu besinlerden uzak durmakta fayda vardır. Sonrasında ise bu besinler çok küçük miktarlarda denenmeli annede ya da bebekte gaz sıkıntısı yok ise beslenme düzenine dahil edilmelidir. Eğer annede ya da bebekte gaz problemi var ise anne günde 4-5 fincan rezene tüketebilir.

Fazla yemek fazla süt yapmaz, süt artırmak için öncelikli olması gereken kişiye özel hazırlanmış beslenme planları ile birlikte yeterli ve dengeli bir beslenmedir. Doğum sonrası ilk 2 ay düşük kalori ile beslenmek süt verimliliğini ve annenin kendini toparlamasını engeller. Doğumdan sonraki ilk iki ay zayıflama programları yapılması uygun değildir. Doğumdan iki ay sonrasında ise emzirme dönemine uygun, süt kalitesi ve miktarını destekleyen dengeli bir beslenme programı ile kilo verme süreçlerine girilebilir.



