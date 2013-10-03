Emzirme oranı 10 yılda 2 kat arttı
Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, ilk 6 ay anne sütü ile beslendiğinde 1.3 milyon bebeğin ölümünün önlenebileceğini belirtti. Bu nedenle “Dünya Emzirme Haftası”nın önemine dikkat çeken BEBESAD Başkanı Yusuf Tokdemir sağlıklı nesillerin geleceğinde en temel esasın anne sütü olduğunu vurguladı
UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 1990 yılında deklare edilen ve günümüzde 120’den fazla ülkede kutlanan “Dünya Emzirme Haftası”nın tüm dünyada anne sütü ile beslenmeyi, desteklemeyi ve yaygınlaştırmayı amaçladığını ifade eden Yusuf Tokdemir, Bebek Besinleri Sanayicileri Derneği olarak, hiçbir besinin anne sütünü ikame edemeyeceğinin ve bunu sonuna kadar destekleyeceklerini ifade etti.
SANAYİDEN DESTEK
2011 yılında bu hassasiyetle kurulduklarını belirten Yusuf Tokdemir, bu bilinçle hareket eden bir endüstri kolunun temsilcileri olduklarını söyleyerek, vizyonlarının Sağlıklı Nesiller Yetiştirmek olduğunun altını çizdi.
BEBESAD olarak bebeklerin ve küçük çocukların yeterli ve dengeli beslenmesine katkı sağlayacak koruyucu ve destekleyici faaliyetlerde bulunmayı temel misyonları olduğunu vurgulayan Tokdemir, anne sütünün verilemediği ya da yetersiz kaldığı durumlarda bebeklerin beslenme ihtiyacını karşılayan yüksek kalitede besinler sunduklarını ifade etti.
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