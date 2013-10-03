En başarılı turizm yatırımları ödüllendirildi

Ekonomist, Capital ve Burgan Bank işbirliği ile bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen “Türkiye’nin En Başarılı Turizm Yatırımları Araştırması 2013”ün sonuçları, 26 Eylül 2013 Perşembe Günü, Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen görkemli bir tören ile açıklandı.

Türkiye Turizm sektöründe yatırımları teşvik etmek ve sektöre katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen araştırmada, turizm sektörü kapsamında Türkiye’nin en başarılı yatırımlarını gerçekleştiren kurum ve kuruluşlar ödüllendirildiler. Toplam on üç dalda ödül dağıtılırken, KİSKA A.Ş.’nin Kurucusu Oğuz Gürsel, sektöre katkılarından dolayı Onur Ödülü ile onurlandırıldı. Rahatsızlığı nedeniyle geceye iştirak edemeyen Oğuz Gürsel’in ödülü, oğlu, İstanbul Turizm ve Otelcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Gürsel’e verildi.

Katılımcı firmaların doğru kategorilerde ve en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla özel bir büyük jüri oluşturuldu. Büyük jüri, turizm meslek kuruluş temsilcileri, turizm işletmecileri, akademisyenler, yatırım uzmanları, gezginler, basın mensupları ve iş dünyasının farklı sektörlerinden çok sayıda saygın temsilciden meydana getirildi. Kurumların kendileri doğrudan aday olabildiği gibi, kamuoyu tarafından da aday gösteriminin yapılması sağlandı.

2013 YILI TURİZM YATIRIMLARI BİRİNCİLERİ

Maxx Royal Belek Golf & Spa’nın, Türkiye’nin En Büyük Turizm Yatırımı seçildiği araştırma sonuçlarına göre;

Havayolu Şirketleri kategorisinde : Türk Hava Yolları,

Beş Yıldızlı Oteller üç büyük il kategorisinde : Divan İstanbul Asia,

Beş Yıldızlı Oteller kıyı otelleri kategorisinde : Titanic Deluxe Belek,

Butik Oteller kategorisinde : Argos in Cappadocia,

Kongre Otelleri kategorisinde : Cornelia Diamond Golf Resort & Spa,

Kent Otelleri kategorisinde : JW Marriott Hotel Ankara,

Marina İşletmeleri’nde : D Marin Göcek,

Kültür Turizmi Girişimlerinde : Kapadokya Museum Hotel,

Sağlık Turizmi (SPA) İşletmelernde : Güral Sapanca Wellness Park

Doğa Turizmi İşletmelerinde : Güral Sapanca Wellness Park,

Çevreci Otellerde : Cornelia Deluxe Resort Hotel

Spor Turizmi İşletmeleri’nde : Xanadu Snow White Palandöken birincilik ödüllerini aldılar.



Ödül dağıtımı, Burgan Bank Genel Müdürü Mehmet Sönmez ve Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş’in ardından, Turizm Bakanı Yardımcısı Abdurrahman Arıcı’nın açılış konuşması ile başladı.

Sadece güneşli günlerde değil, yağmurlu günlerde de yanında olacağız

Burgan Bank Genel Müdürü Mehmet Sönmez, Türkiye Turizm Sektöründeki başarılı yatırımları kamuoyu ile paylaşmayı, yatırımlarını sürdüren firmaları teşvik etmeyi, desteklemeyi ve dolaylı da olsa, her geçen gün dev adımlarla büyüyen bu sektöre, katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye Turizm Sektörünün, her koşulda yatırımlarını sürdürmesi gerektiğini, yarattığı iş hacmi, istihdamı ve gelirleri ile Türkiye ekonomisinin temel taşlarından birini oluşturduğunu söyleyen Sönmez, Burgan Bank olarak, bu alanda sahip olduğu güçlü deneyim ve kapsamlı hizmet planları ile turizm sektörünün sadece güneşli günlerde değil, yağmurlu günlerde de yanında olacaklarını belirtti.

Araştırmanın sonuçları, Türkiye Turizm Sektörünün dünya standartlarındaki gelişimini ortaya koyuyor.

Türkiye’nin En Başarılı Turizm Yatırımları 2013 Araştırması’nı düzenleyen Capital ve Ekonomist Yayın Direktörü M.Rauf Ateş, araştırma sonuçlarının Türkiye Turizm Sektörünün bugün geldiği noktayı ortaya koyan bir referans çalışması olduğunu söyledi. Ateş, Türkiye’nin kalkınmasını sağlayan lokomotif sektörlerden biri olan turizmin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla, Burgan Bank ile gerçekleştirdikleri bu araştırmayı, gelecekte geliştirerek sürdüreceklerini belirtti.

Haber : Bilsen GÜRER

bgurer@isiltur.com.tr

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