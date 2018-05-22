En çok satan telefonlar

Bildiğiniz gibi Apple son amiral gemisi iPhone X’te aradığını bulamadı. Büyük umutlarla satışa sunulan telefon ilk başta çok iyi satsa da, bu performansı uzun sürmedi. Telefonun özellikle bu yılki satışları beklentilerin altında kaldı. Ancak Apple’ın amiral gemisi buna rağmen rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Araştırma şirketi Counterpoint Research tarafından paylaşılan rakamlara göre şu anda dünyada en çok satan telefon iPhone X. Mart ayında yapılan araştırmaya göre telefonun pazar payı % 3.5. İkinci sırada bir diğer Apple telefonu olan iPhone 8 Plus yer alıyor. iPhone 8 Plus’ın pazar payı ise % 2.3.

Bildiğiniz gibi Apple’ın akıllı telefon pazarındaki en büyük rakibi Samsung. Ancak en çok satan telefonlarda Apple’ın ardından Xiaomi ve Oppo’nun telefonları geliyor. En çok satan üçüncü telefon Xiaomi’nin Redmi 5A’sı olurken, dördüncü sırada da Oppo A83 yer alıyor.

Samsung’un amiral gemileri Galaxy S9 ve Galaxy S9+ ise beşinci ve altıncı sırada yer alıyor. Her iki telefonun da dünya genelinde pazar payı % 1.6.



