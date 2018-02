En dijital olimpiyat yarın başlıyor!

İSPANYA’DAKİ İKİ MERKEZDEN YÖNETİLECEK



Güney Kore’nin PyeongChang kentinde düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyat Oyunları, 9 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilecek açılış törenleriyle başlıyor. 1988’deki Seul Yaz Olimpiyat Oyunları'nın ardından Güney Kore'de düzenlenecek ikinci Olimpiyat unvanını alacak PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları’nda 95 ülkeden 2.900 sporcu 7 dalda 15 kış sporunda mücadele edecek. 25 Şubat tarihinde sona erecek organizasyona Türkiye 4 spor dalında toplam 8 sporcuyla katılacak; ülkemiz Kayakla Atlama spor dalında ilk kez temsil edilecek.Dünyada yüz binlerce kişi tarafından takip edilecek organizasyon, teknolojik altyapısıyla da tarihe geçecek. 1992 yılından bu yana Olimpiyat Oyunları’na IT çözümleri sunduklarını ifade eden Atos Türkiye CEO’su Cüneyt Uslu, ilk kez bir Olimpiyat’ta tüm teknolojik süreçlerin bulut sisteminde yönetileceğini ifade ederken, “2016 yılında düzenlenen Rio Olimpiyatları ile birlikte, Atos olarak biz de ilk kez bulut teknolojisini süreçlerimize entegre etmiştik. PyeongChang’de ise bunu bir adım daha ileriye yaşıyoruz. Bu oyunlarla birlikte tarihte ilk kez, tüm faaliyetlerimizi ‘bulut’a taşıyarak, bugüne kadarki en dijital olimpiyatı hayata geçireceğiz. Bulut teknolojisiyle birlikte, oyunların gerçekleştiği alanları sanal olarak anlık kontrol edecek, verdiğimiz tüm hizmetlerin verimliliğini artıracağız. Bahsettiğimiz bu uzaktan yönetim sistemi ise Madrid ve Barselona’daki iki merkezimizden yönetilecek. Tabii uzaktan sağladığımız bu kontrol mekanizması maliyet yönetimi alanında büyük avantajlar sağlıyor. Fakat bundan da önemlisi, yerleşik sistemden çok daha az karbon salınımı sağlayarak çevrenin korunmasına da büyük katkıda bulunuyor” ifadelerini kullandı.Dünyanın en büyük spor etkinliği olan Olimpiyatların IT altyapısını, hiçbir güvenlik açığına izin vermeyecek şekilde tasarladıklarının altını çizen Cüneyt Uslu, “İstatistikler şunu gösteriyor: Olimpiyatlar’a hazırlanan bir sporcu ortalama 10 bin saate yakın antrenman yapıyor. Biz de Atos olarak, PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları’na 100 bin saatin üzerinde testlerle hazırlandık. Bu testler kapsamında her türlü felaket senaryosunun üzerinden geçildi, çok titiz bir çalışma yürütüldü. Atos’un Kış Olimpiyatları ekibinin ilk üyesi PyeongChang’e bundan yaklaşık 3,5 yıl önce gitti. O tarihten bu yana da çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda son testleri de gerçekleştirdik. Güçlü teknolojik altyapımızla Olimpiyatlar’a hazırız” şeklinde konuştu.Siber güvenliğin Olimpiyatlar’ın en önemli unsurlarından birisi olduğunun altını çizen Cüneyt Uslu sözlerini şöyle noktaladı: “Teknolojideki gelişmelerle birlikte, Olimpiyatlar’a yönelik siber saldırılar da her geçen gün artıyor. Atos olarak Rio’da kurduğumuz güvenlik merkezimizle günde yaklaşık 50 bin siber saldırıyı engelledik. Bu rakam 2012 Londra Olimpiyatları’nın neredeyse 10 katı. İstatistikler, bu saldırıların sayısının ve niteliğinin önümüzdeki organizasyonlarda artacağını gösteriyor. Bizim herhangi bir organizasyonda başarısız olma gibi bir lüksümüz yok. Bizim başarısızlığımız aslında telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Çalışmalarımızı da bu bilinçle şekillendiriyor ve kendi süreçlerimizi sürekli yeniliyoruz.”