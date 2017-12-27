En fazla Cristiano Ronaldo'yu takip ediyoruz

Medyada konu ile ilgili çıkan haberleri inceleyen Medya Takip Ajansı Interpress’in KPMG Football Benchmark ekibi tarafından yapılan araştırmadan elde ettiği verilere göre, Ronaldo’dan sonra en fazla takip ettiğimiz futbolcu Barcelona’da forma giyen temsilcimiz Arda Turan
olurken, Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi
ise listenin üçüncü sırasında yer aldı.
Ronaldo’nun Türkiye’den 4 milyondan fazla takipçisi var
Facebook verileri baz alınarak yapılan araştırmada, Cristiano Ronaldo
’nun dünya çapında 112 milyon 601 bin takipçisi olduğu belirlenirken, Portekizli yıldızı Türkiye’den de 4 milyon 300 bin kişinin takip ettiği anlaşıldı. Ronaldo’nun toplam takipçilerinin sadece yüzde 3,51’i Türkiye’den olmasına rağmen, Real Madrid’li golcünün ülkemizde en çok takip edilen oyuncu olduğu tespit edildi.
İkinci sırada Arda Turan var
Dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Ronaldo’yu, Barcelona’da top koşturan temsilcimiz Arda Turan
’ın izlediği görüldü. Bu sezon takımında forma şansı bulamayan ve devre arasında Katalan ekibinden ayrılacağı iddia edilen milli futbolcunun Türkiye’den 3 milyon 458 bin takipçisi olduğu saptandı. Arda’nın Facebook sayfasının toplamda ise 7 milyon 233 bin kişi tarafından beğenildiği tespit edildi.
Messi geride kaldı
Üçüncü basamakta ise Ronaldo’nun ezeli rakibi Lionel Messi’
nin bulunduğu belirlendi. Gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan biri olan Arjantinli yıldızın Facebook sayfasının Türkiye’de 2 milyon 641 bin kişi tarafından beğenildiği görülürken Messi’nin dünya çapında ise 89 milyon 414 bin takipçisi bulunduğu tespit edildi.
Ülkemizde zirve Volkan Demirel’in
Türkiye’de top koşturan futbolcular arasında bakıldığında ise 1 milyon 818 bin beğeni alan Volkan Demirel’
in birinci sırada yer aldığı görüldü. Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma
1 milyon 394 bin beğeni ile ikinci olurken, 716 bin beğeni ile Mehmet Topal’
ın ise üçüncü sırada bulunduğu anlaşıldı.
Erdinç Şahin