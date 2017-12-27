En fazla Cristiano Ronaldo'yu takip ediyoruz

Erdinç Şahin

Medyada konu ile ilgili çıkan haberleri inceleyen Medya Takip Ajansı Interpress’in KPMG Football Benchmark ekibi tarafından yapılan araştırmadan elde ettiği verilere göre, Ronaldo’dan sonra en fazla takip ettiğimiz futbolcu Barcelona’da forma giyen temsilcimizolurken, Arjantinli dünya yıldızıise listenin üçüncü sırasında yer aldı.Facebook verileri baz alınarak yapılan araştırmada,’nun dünya çapında 112 milyon 601 bin takipçisi olduğu belirlenirken, Portekizli yıldızı Türkiye’den de 4 milyon 300 bin kişinin takip ettiği anlaşıldı. Ronaldo’nun toplam takipçilerinin sadece yüzde 3,51’i Türkiye’den olmasına rağmen, Real Madrid’li golcünün ülkemizde en çok takip edilen oyuncu olduğu tespit edildi.Dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Ronaldo’yu, Barcelona’da top koşturan temsilcimiz’ın izlediği görüldü. Bu sezon takımında forma şansı bulamayan ve devre arasında Katalan ekibinden ayrılacağı iddia edilen milli futbolcunun Türkiye’den 3 milyon 458 bin takipçisi olduğu saptandı. Arda’nın Facebook sayfasının toplamda ise 7 milyon 233 bin kişi tarafından beğenildiği tespit edildi.Üçüncü basamakta ise Ronaldo’nun ezeli rakibinin bulunduğu belirlendi. Gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan biri olan Arjantinli yıldızın Facebook sayfasının Türkiye’de 2 milyon 641 bin kişi tarafından beğenildiği görülürken Messi’nin dünya çapında ise 89 milyon 414 bin takipçisi bulunduğu tespit edildi.Türkiye’de top koşturan futbolcular arasında bakıldığında ise 1 milyon 818 bin beğeni alanin birinci sırada yer aldığı görüldü. Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı1 milyon 394 bin beğeni ile ikinci olurken, 716 bin beğeni ileın ise üçüncü sırada bulunduğu anlaşıldı.