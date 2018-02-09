En güvenilir sosyal medya seçildi

KULLANICILARIN ÇOĞU REKLAMLARINI DİKKAT ÇEKİCİ BULUYOR!

Adem Özdoğan

Farklı sosyal medya araçları ile karşılaştırıldığında kullanıcılar LinkedIn ’i alanında tek olması yönü ile daha değerli buluyor.LinkedIn üyelerine göre bu mecrayı diğer sosyal medyalardan ayıran özellikler kendilerini geliştirmesine yardımcı olması, sektörden güncel haberleri barındırması ve tecrübe, bilgi, deneyim ve başarı hikayelerine erişilebilen bir platform olması.Diğer sosyal medya araçlarına göre kullanıcıların LinkedIn’i tercih etmelerinin en önemli sebebi. İkinci sırada isegeliyor. Kadınlar için, güvenilir içerikler barındırması en yüksek skoru alırken; erkekler için, profesyonellerin bulunduğu bir network ağı olması en fazla skor alan neden olarak belirleniyor.Kullanıcıların %24’ü haftada 3-4 gün LinkedIn’e girerken, %20’si her gün LinkedIn’lerini kontrol ediyorlar. Özellikle 18-44 yaş grubunun ortalama girme sıklığı yaklaşık 2,7 gün olarak görülüyor. Kadınlar genel ortalamanın üzeri sıklıkta LinkedIn’e girmeyi tercih ediyor.LinkedIn üyelerinin en aktif oldukları zaman aralığısaatleri arası.Genel ortalamadan farklı olarak, 25-34 yaş grubunun en sık tercih ettiği zaman dilimisaatleri arası.Kullanıcıların LinkedIn kullanım amaçları incelendiğinde, LinkedIn kullanma amacı ve sık kullanma nedeni olarak network oluşturmak/yeni iş bağlantıları kurmak ve yeniliklerden haberdar olmak dikkat çekiyor. Yaş gruplarına göre tercihlere bakıldığında 18-24 yaş grubunun yeniliklerden haberdar olmak için, 35-44 yaş grubunun kendilerini geliştirmek için, 45-54 yaş grubunun ise network oluşturmak için LinkedIn’i kullandığı görülüyor.Kullanıcıların onlarca reklamla karşılaştığı günümüz dijital dünyasında, pazarlamacıların en büyük sınavı kullanıcıların dikkatini çekebilmek. Araştırmanın en etkileyici sonuçlarından biri de LinkedIn kullanıcıların reklam tepkileri ile ilgili. Kullanıcıların yarısından fazlası (tam olarak %56’sı) LinkedIn’de gördükleri reklamları dikkat çekici buluyor.Dikkat çekici bulan kullanıcılar arasında yapılan incelemeye göre reklamların rahatsız edici bulunma oranı sadece %15. Burada kullanıcı deneyimini bozmayan, görünürlüğü yüksek, kullanıcı dostu ve doğal reklam formatlarının etkisi büyük. Kullanıcıların %58’i reklamları rahatsız edici bulmadıklarını belirtiyor.