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En güvenilir sosyal medya seçildi

Sosyal medyanın gücü yadsınamaz. Bir yandan da internet kullanıcılarının kafasındaki en büyük soru işareti ulaştıkları içeriklerin güvenilirliği! AdColony ve Nielsen yaptıkları araştırma ile bu sorunun cevabını aradılar. Araştırmanın sonuçlarına göre 18-55 yaş arası internet kullanıcılarının en güvenilir buldukları sosyal mecra LinkedIn oldu!
 

En güvenilir sosyal medya seçildi
Farklı sosyal medya araçları ile karşılaştırıldığında kullanıcılar LinkedIn ’i alanında tek olması yönü ile daha değerli buluyor. Sosyal medya kullanıcılarına göre en güvenilir içeriklere LinkedIn’de ulaşılıyor. LinkedIn üyelerine göre bu mecrayı diğer sosyal medyalardan ayıran özellikler kendilerini geliştirmesine yardımcı olması, sektörden güncel haberleri barındırması ve tecrübe, bilgi, deneyim ve başarı hikayelerine erişilebilen bir platform olması.

Diğer sosyal medya araçlarına göre kullanıcıların LinkedIn’i tercih etmelerinin en önemli sebebi güvenilir içerikler barındırması. İkinci sırada ise sadece iş amaçlı kullanılması geliyor. Kadınlar için, güvenilir içerikler barındırması en yüksek skoru alırken; erkekler için, profesyonellerin bulunduğu bir network ağı olması en fazla skor alan neden olarak belirleniyor.

Günde Ortalama 17 Dakika LinkedIn

Kullanıcıların %24’ü haftada 3-4 gün LinkedIn’e girerken, %20’si her gün LinkedIn’lerini kontrol ediyorlar. Özellikle 18-44 yaş grubunun ortalama girme sıklığı yaklaşık 2,7 gün olarak görülüyor. Kadınlar genel ortalamanın üzeri sıklıkta LinkedIn’e girmeyi tercih ediyor.

LinkedIn üyelerinin en aktif oldukları zaman aralığı 14:00-18:00 saatleri arası.

Genel ortalamadan farklı olarak, 25-34 yaş grubunun en sık tercih ettiği zaman dilimi 12:00-14:00 saatleri arası.

Yeni iş bağlantıları kurmak için doğru adres: LinkedIn

Kullanıcıların LinkedIn kullanım amaçları incelendiğinde, LinkedIn kullanma amacı ve sık kullanma nedeni olarak network oluşturmak/yeni iş bağlantıları kurmak ve yeniliklerden haberdar olmak dikkat çekiyor. Yaş gruplarına göre tercihlere bakıldığında 18-24 yaş grubunun yeniliklerden haberdar olmak için, 35-44 yaş grubunun kendilerini geliştirmek için, 45-54 yaş grubunun ise network oluşturmak için LinkedIn’i kullandığı görülüyor.
 

KULLANICILARIN ÇOĞU REKLAMLARINI DİKKAT ÇEKİCİ BULUYOR! 


Kullanıcıların onlarca reklamla karşılaştığı günümüz dijital dünyasında, pazarlamacıların en büyük sınavı kullanıcıların dikkatini çekebilmek. Araştırmanın en etkileyici sonuçlarından biri de LinkedIn kullanıcıların reklam tepkileri ile ilgili. Kullanıcıların yarısından fazlası (tam olarak %56’sı) LinkedIn’de gördükleri reklamları dikkat çekici buluyor.

Dikkat çekici bulan kullanıcılar arasında yapılan incelemeye göre reklamların rahatsız edici bulunma oranı sadece %15. Burada kullanıcı deneyimini bozmayan, görünürlüğü yüksek, kullanıcı dostu  ve doğal reklam formatlarının etkisi büyük. Kullanıcıların %58’i reklamları rahatsız edici bulmadıklarını belirtiyor.


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