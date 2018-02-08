En iyi Belçikalı futbolcu Hazard

Nazlı Erdol

ekiplerinden'nin yıldız ismi, yurt dışında oynayan en iyi Belçikalı futbolcu seçildi.Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki hücum futbolcusu Hazard'ın, 2017 yılında ülkesi dışında top koşturan en iyi Belçikalı futbolcu seçildiği belirtildi.futbolunda en iyilerin belirlendiği törende Hazard'ın, diğer İngiliz ekibi'de oynayan yıldız futbolcuve'nıntakımında forma giyen'i geride bırakıp ödülü alması dikkati çekti.Bu ödülü ilk kez kazanan Hazard, 2012'den beri oynadığı Chelsea'de 283 maça çıkıp 85 gole imza attı.