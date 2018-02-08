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En iyi Belçikalı futbolcu Hazard

Chelsea'de forma giyen Hazard'ın, 2017 yılında ülkesi dışında top koşturan en iyi Belçikalı futbolcu seçildiği duyuruldu

En iyi Belçikalı futbolcu Hazard
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin yıldız ismi Eden Hazard, yurt dışında oynayan en iyi Belçikalı futbolcu seçildi.

Chelsea Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki hücum futbolcusu Hazard'ın, 2017 yılında ülkesi dışında top koşturan en iyi Belçikalı futbolcu seçildiği belirtildi.

Belçika futbolunda en iyilerin belirlendiği törende Hazard'ın, diğer İngiliz ekibi Manchester City'de oynayan yıldız futbolcu Kevin De Bruyne ve İtalya'nın Napoli takımında forma giyen Dries Mertens'i geride bırakıp ödülü alması dikkati çekti.

Bu ödülü ilk kez kazanan Hazard, 2012'den beri oynadığı Chelsea'de 283 maça çıkıp 85 gole imza attı.

AA


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