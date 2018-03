En İyi Film Oscar’ını yine Faye Dunaway ve Warren Beatty sunacak

Oscar adayları açıklandı!

Gözde Hatunoğlu

Geçen yıl gerçekleşen törende’ını anons eden iki isim,ve, bu yıl yapılacak 90. Oscar Ödül Töreni’nde de sahnede olacak.Geçen yıl ikiliye, birlikte oynadıkları efsane film Bonnie ve Clyde'ın 50. yılı şerefine ödül gecesinin en önemli anını sunma görevi verilmişti.İkili geçen yıl, ödülü kazanan ‘Moonlight’ filmi yerine ellerine yanlış anons kartı verilmesi nedeniyle ‘La La Land’i anons ederek Oscar tarihinin en unutulmaz skandalına imza atmıştı.ABD basınına göre, Dunaway ve Beatty’ye, geçen yıl yapılan hatayı telafi etme şansı verildi. Ancak bu defa Akademi aynı hatanın yaşanmaması için işleri sıkı tutmaya karar vermiş gibi görünüyor. TMZ'nin haberine göre Faye Dunaway ve Warren Beatty geçtiğimiz günlerde Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda ödül sunumu için prova yaparken görüntülendi.bağlayan gece, Los Angeles’ta düzenlenecek 90. Oscar Ödül Töreni’nde “En İyi Film” dalında yarışacak filmler şöyle: Get Out, Call Me By Your Name, Lady Bird, Dunkirk, The Shape of Water, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, The Post, Darkest Hour and Phantom Thread.