Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

En İyi Film Oscar’ını yine Faye Dunaway ve Warren Beatty sunacak

Geçen yıl ‘En İyi Film’ anonsunu hatalı yaparak Oscar tarihine geçen ikili, Faye Dunaway ve Warren Beatty, 90. Oscar Ödül Töreni’nde aynı ödülü tekrar sunacak.

03 Mart 2018, Cumartesi 10:59
En İyi Film Oscar’ını yine Faye Dunaway ve Warren Beatty sunacak
Geçen yıl gerçekleşen törende En İyi Film Oscar’ını anons eden iki isim, Faye Dunaway ve Warren Beatty, bu yıl yapılacak 90. Oscar Ödül Töreni’nde de sahnede olacak. 

Geçen yıl ikiliye, birlikte oynadıkları efsane film Bonnie ve Clyde'ın 50. yılı şerefine ödül gecesinin en önemli anını sunma görevi verilmişti. 

İkili geçen yıl, ödülü kazanan ‘Moonlight’ filmi yerine ellerine yanlış anons kartı verilmesi nedeniyle ‘La La Land’i anons ederek Oscar tarihinin en unutulmaz skandalına imza atmıştı. 

ABD basınına göre, Dunaway ve Beatty’ye, geçen yıl yapılan hatayı telafi etme şansı verildi. Ancak bu defa Akademi aynı hatanın yaşanmaması için işleri sıkı tutmaya karar vermiş gibi görünüyor. TMZ'nin haberine göre Faye Dunaway ve Warren Beatty  geçtiğimiz günlerde Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda ödül sunumu için prova yaparken görüntülendi. 

4 Mart’ı 5 Mart’a bağlayan gece, Los Angeles’ta düzenlenecek 90. Oscar Ödül Töreni’nde “En İyi Film” dalında yarışacak filmler şöyle: Get Out, Call Me By Your Name, Lady Bird, Dunkirk, The Shape of Water, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, The Post, Darkest Hour and Phantom Thread. 

Oscar adayları açıklandı!Oscar adayları açıklandı!


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Savaştan Sonra filmi 4 dalda Oscar adayı

Savaştan Sonra filmi 4 dalda Oscar adayı
Ailecek Şaşkınız filminin konusu (Ailecek Şaşkınız filminin kadrosu)

Ailecek Şaşkınız filminin konusu (Ailecek Şaşkınız filminin kadrosu)
Bu hafta vizyona giren filmlerin fragmanları

Bu hafta vizyona giren filmlerin fragmanları
Karlı havada geçen en heyecanlı 10 film

Karlı havada geçen en heyecanlı 10 film
Sundance'dan büyük ödülle dönen ''Kelebekler'' 30 Mart'ta sinemalarda

Sundance'dan büyük ödülle dönen ''Kelebekler'' 30 Mart'ta sinemalarda
Oscar adayı 'Pervane' çok yakında sinemalarda

Oscar adayı 'Pervane' çok yakında sinemalarda
Görevimiz tatil vizyona girdi(Görevimiz Tatil filminin konusu, fragmanı)

Görevimiz tatil vizyona girdi(Görevimiz Tatil filminin konusu, fragmanı)
Cimri bir adamın hikayesi: Dünyanın Bütün Parası

Cimri bir adamın hikayesi: Dünyanın Bütün Parası
Bu hafta vizyona giren filmlerin fragmanları

Bu hafta vizyona giren filmlerin fragmanları
Beni Adınla Çağır vizyona giriyor

Beni Adınla Çağır vizyona giriyor
Kızım ve Ben filminin afişi yayınlandı

Kızım ve Ben filminin afişi yayınlandı