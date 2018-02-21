15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

'En iyi Türk ölü Türk' diyen Yunan bakana suç duyurusu

Yunanistan’daki Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Başkanı Mustafa Aliçavuş, Türkler hakkında ırkçı ifadeler kullanan eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Theodoros Pangalos hakkında suç duyurusunda bulundu
 

'En iyi Türk ölü Türk' diyen Yunan bakana suç duyurusu
Aliçavuş, yaptığı açıklamada, Pangalos’un katıldığı bir programında Türkler hakkında, “En iyi Türk, ölü Türk” ifadelerini kullandığını belirterek, bu açıklamaların, 'ağır suç unsuru içeren kabul edilemez ırkçı ve faşist ifadeler' olduğunu söyledi. 

Pangalos hakkındaki suç duyurusunu belgeleriyle birlikte avukatı aracılığıyla Rodop Savcılığına teslim ettiğini ifade eden Aliçavuş, “Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı sayın Pangalos, halklar arasında kin ve düşmanlığı körükleyen bu açıklamalarıyla Yunan ceza kanununun ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla ilgili maddelerini ihlal etmiştir.

'KABUL EDİLEMEZ!'


Pangalos’un Türklerle ilgili sarf ettiği ‘En iyi Türk, ölü Türk’ ifadeleri kabul edilemez ve ağır suç içermektedir. Bununla ilgili Yunan adaletinin görevini yerine getirmesini bekliyoruz." diye konuştu. 

Aliçavuş, Pangalos’un Türklerle ilgili ifadelerine partisinin dışında başka hiçbir partiden ve hükümetten tepki gelmemesinin ülkede yaşayan Türklerde hayal kırıklığına neden olduğunu belirterek, "Pangalos’un sarf ettiği bu çirkin ve ırkçı ifadeler ülkesinin vatandaşı olan 150 bin Batı Trakya Türk Azınlığı mensuplarını da hedef aldığını ve tüm azınlığa ağır bir hakaret teşkil ettiğini belirtmek isterim.” ifadelerini kullandı. 

'ÇOK TÜRK TANIDIM AMA İYİ TÜRK BULAMADIM'


Yunanistan’da 1996-1999 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapan Theodoros Pangalos, 13 Şubat'ta ulusal yayın yapan "Skai Radyo"da katıldığı bir programda Türk-Yunan ilişkilerine değinerek, “Siyasi kariyerimde çok Türk tanıdım. Ama iyi Türk bulamadım. En iyi Türk, ölü bir Türk.”sözlerine yer verdi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sabri Erbakan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı oldu

Sabri Erbakan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı oldu
Hatay'da 3 noktaya 5 roket atıldı! Vatandaş, açılan çukura zeytin fidanı dikecek

Hatay'da 3 noktaya 5 roket atıldı! Vatandaş, açılan çukura zeytin fidanı dikecek
CHP sözcüsü Bülent Tezcan'dan Cumhur İttifakı'na ilk yorum

CHP sözcüsü Bülent Tezcan'dan Cumhur İttifakı'na ilk yorum
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş Mümbiç açıklaması

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş Mümbiç açıklaması
Kimyasal hadım nasıl yapılır? Tedavi sürecinde ne oluyor?

Kimyasal hadım nasıl yapılır? Tedavi sürecinde ne oluyor?
CHP'li vekilden, ortaokul öğrencilerine ’Asker Duası’ şiiri okutulmasına tepki

CHP'li vekilden, ortaokul öğrencilerine ’Asker Duası’ şiiri okutulmasına tepki
Berlin'deki Ostbahnhof Tren İstasyonu şüpheli paket nedeniyle ulaşıma kapandı

Berlin'deki Ostbahnhof Tren İstasyonu şüpheli paket nedeniyle ulaşıma kapandı
Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsansız tank yapacağız

Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsansız tank yapacağız
Refah Sınır Kapısı 'geçici' olarak açıldı

Refah Sınır Kapısı 'geçici' olarak açıldı
Ailenizde şehit var mı? Liste tekrardan açıldı!

Ailenizde şehit var mı? Liste tekrardan açıldı!
Abdullah Ağar Afrin'deki keskin nişancının silahını paylaştı

Abdullah Ağar Afrin'deki keskin nişancının silahını paylaştı